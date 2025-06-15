عميد بلدية مصراتة يتفقد قافلة الصمود في منطقة بويرات الحسون

قام عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري بزيارة ميدانية إلى قافلة الصمود بمنطقة بويرات الحسون (90 كلم غرب مدينة سرت).

وبحسب ما أفادت بلدية مصراتة، فإن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية والدعم المعنوي، حيث أكد السقوطري على دعم البلدية الكامل للقافلة وتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة أهدافها.

وخلال الزيارة شدّد عميد البلدية على أن بلدية مصراتة لم ولن تعرقل القافلة نافياً ما تداولته بعض وسائل الإعلام من مزاعم حول منع دخول القافلة إلى المدينة، مؤكداً أن موقع التخييم الحالي جاء بناءً على رغبة أعضاء القافلة أنفسهم.

كما أشار السقوطري إلى أن البلدية بصدد تجهيز قافلة دعم إضافية تشمل مستلزمات وخدمات لوجستية تعبيراً عن التضامن الشعبي والرسمي مع هذه المبادرة.

هذا وتُعد قافلة “الصمود المغاربية” إحدى المبادرات المدنية التي انطلقت من بلدان شمال إفريقيا بهدف كسر الحصار عن غزة عبر معبر رفح البري، وهي تضم نشطاء وحقوقيين ومساعدات إنسانية وإمدادات طبية.