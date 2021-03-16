تسلم وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، اليوم الثلاثاء، مهامه وزيراً للداخلية بحكومة الوحدة الوطنية من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا.

وحضر مراسم التسليم والاستلام التي أقيمت بديوان وزارة الداخلية في طرابلس، ووكلاء الوزارة وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة ومدراء الإدارات بوزارة الداخلية ومدراء الأمن بالمناطق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التداول السلمي للسلطة الذي تشهده البلاد حالياً، دولة الديمقراطية والشفافية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأدى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، اليمين القانوني أمس الاثنين بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

عميد "خالد مازن" يستلم مهامه وزيراً للداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تسلم وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد "خالد… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الثلاثاء، ١٦ مارس ٢٠٢١