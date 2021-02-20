عميد وأعضاء المجلس البلدي الجدد بزليتن يُؤدون القسم القانوني

أدى عميد وأعضاء المجلس البلدي زليتن الجدد القسم القانوني أمام عبدالباري شنبارو وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق والمكلف بتسيير مهام الوزارة، اليوم السبت، بمدينة زليتن.

وتم تسمية مفتاح الطاهر حمادي عميدا للبلدية في الدورة الانتخابية الثانية بالإجماع في احتفالية أشرف عليها رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، وعدد من أعضائها، بحضور مدير إدارة شؤون البلديات، وعدد من عمداء البلديات، ومسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية وبعض منظمات المجتمع المدني بمدينة زليتن.

هذا وقام رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي زليتن عبد الغني ابوسنينة، خلال هذا الحفل، بتكريم رئيس اللجنة المركزية لانتخابات البلدية سالم بن تاهية، وأعضاء اللجنة بالإضافة إلى عدد من العاملين باللجنة المركزية الذين بذلوا جُهوداً في مجال عملهم باللجنة المركزية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.