عمّان.. العاهل الأردني يستقبل أمير قطر

أمير قطر بدا زيارتهالرسمية لبعض الدول العربية [انترنت]

يستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في عمان، اليوم الأحد، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى المملكة اليوم.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن المباحثات ستتناول سبل تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين، وآليات تفعيل التعاون بينهما في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية منها، إضافة إلى التطورات في المنطقة.

كانت آخر زيارة أجراها الأمير تميم بن حمد إلى الأردن في 30 مارس 2014، ضمن أول جولة خارجية له بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد، منتصف العام 2013.

وشهدت العلاقات بين عمان والدوحة قفزة كبيرة، خاصة بعد عودة تبادل السفراء بين البلدين، منتصف العام الماضي، وتقديم قطر مساعدات للمملكة بقيمة 500 مليون دولار.

وعيّن الأردن، في 16 يوليو الماضي، سفيراً جديداً له بقطر، في خطوة باتجاه عودة العلاقات إلى طبيعتها، بعد عامين من سحب السفير الأردني، كما عينت الدوحة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيراً لها في عمان.

وفي سياق متصل سيتوجه أمير قطر إلى تونس، غداً الاثنين ، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزيري الخارجية والمالية؛ لبحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها.

وتأتي الزيارة في مستهل جولة خارجية لأمير قطر تشمل أيضا والجزائرتستمر ثلاثة أيام.

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