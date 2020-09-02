عناصر حفتر تخرق وقف إطلاق النار في سرت للمرة الثانية

أفاد المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، بأن قواتهم رصدت عند الساعة 12:06 من ليل الثلاثاء/الأربعاء خرقاً متوقعاً لإعلان وقف إطلاق النار هو الثاني من نوعه في أقل من 72 ساعة.

ونقل المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” عن عقيد قنونو قوله: “ميليشيات حفتر الإرهابية في محور سرت أطلقت 6 صواريخ غراد تجاه مواقع تمركزات قواتنا غرب سرت.

وأضاف: “قواتنا البطلة على أهبة الاستعداد وفي انتظار تعليمات القائد الأعلى للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين”.

من جهتها أفادت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، بأن عناصر حفتر تواصل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أسبوعين، حيث حاولت مجددا استهداف قواتهم المرابطة بحاور غرب سرت بعدد 6 صواريخ جراد، مما يؤكد نيتها في عدم الالتزام بما جاء في البيان المذكور، بحسب الغرفة.

وإذ ترصد غرفة عمليات سرت والجفرة هذه الأعمال، فإنها تُعلن على أنها في أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه العناصر وفق تعليمات القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق بالخصوص، ولن تتهاون مع العدو بأي شكل من الأشكال نظير ما حدث مؤخرا.

آمر غرفة عمليات سرت والجفرة العميد "إبراهيم بيت المال"، يؤكد على قناة #الرسمية التزام الغرفة بالمواثيق الدولية المتعلقة… Gepostet von ‎غرفة عمليات تأمين وحماية سرت و الجفرة‎ am Mittwoch, 2. September 2020

وفي الـ27 من أغسطس الماضي، أفاد الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه، بأن عناصر حفتر خرقت وقف إطلاق النار.

وأوضح العميد دراه، أن عناصر حفتر استهدفت مواقع قريبة من قواتهم بأكثر من 12 صاروخ غراد.

وأضاف العميد دراه في تصريحات له، أن خرق إطلاق النار يثبت أن القوات الموجودة في سرت مجرد مليشيات ولا تتبع أي أوامر، وفق قوله.

وشدّد أن قواتهم لن تتوانى في الرد على مثل هذه التصرفات وفق ما تقره العمليات الميدانية.