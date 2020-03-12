عناصر حفتر تقتل طبيبين وتُصيب آخرين بالطريق الساحلي القره بوللي

وصفت وزارة العدل جريمة “الكانيات” بـ”الإرهابية”. [سوشيال ميديا]

أعلن المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، الخميس، مقتل طبيبين بالمستشفى الميداني تاجوراء وإصابة مرافقيهم بعد استهدافهم من عناصر اللواء التاسع “الكانيات” المدعومة من حفتر، بالطريق الساحلي في منطقة القره بوللي.

وأوضح المركز أن عناصر “الكانيات” استهدفت الضحايا بعد تسللها إلى الطريق الساحلي القربوللي والرماية على سيارة مدنية كانت تقلهم.

من جهتها، أدانت وزارة العدل بحكومة الوفاق قتل عناصر “الكانيات” طبيبين وإصابة آخرين في الطريق الساحلي القره بوللي، ووصفت الجريمة بـ”العمل الإرهابي”.

وفي بيان تحصلت عين ليبيا على نسخة منه، أوضحت الوزارة أن الطاقم الطبي التابع لمؤسسة الإصلاح والتأهيل “الهدى” كان ضحية رماية من وصفته بـ”المليشيات” ما نجم عنه وفاة الطبيبين عثمان التاجوري و سليمان معيوف وإصابة آخرين، وذلك بعد عودتهم من مدينة مصراتة لحضور اجتماع بديوان وزارة العدل حول “إجراءات الوقاية الاحترازية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية من فيروس كورونا المستجد”.

وأهابت الوزارة بالسلطات الضبطية إلى ملاحقة الجناة الخارجين عن القانون حاثة النيابة العامة على التحقيق في الواقعة والكشف عن ملابساتها للرأي العام.

وأكدت وزارة العدل بأن كافة الجرائم تم توثيقها ضمن سجلات الانتهاكات المرتكبة من قِبل القوات المعتدية، وأن للعدالة ذاكرة لا تنسى ويد تطال كل المجرمين والخارجين عن القانون، بحسب البيان.

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