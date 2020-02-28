فيديو

عناصر حفتر تقصف بصواريخ الغراد منطقة أبوسليم السكنية بطرابلس

عين ليبيا | نُشر الجمعة، 28 فبراير 2020 - 20:36
حجم الخط
طباعة
فيديو

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق