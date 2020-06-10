عناصر حفتر تُوقف إنتاج حقل الفيل بعد أيام من فتحه

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، بأن آمر ما يُعرف بكتيبة خالد بن الوليد التابعة لقوات حفتر يوسف حسين التباوي، قام بإجبار عاملي حقل الفيل النفطي على إغلاق الإنتاج في الحقل من جديد بعد أيام قليلة فقط من إعادة الإنتاج بعد فتح الصمامات المغلقة في الحمادة.

وأكدت المؤسسة في بيان، أن هذا عمل إجرامي خطير بحق الشعب الليبي ومصالحه، ويُظهر من جديد فشل حرس المنشآت النفطية بتنفيذ مهامه القانونية المتمثلة بحماية منشآت القطاع والعاملين فيها بل أصبح عبارة عن ميليشيات تنفذ أوامر من قيادات غير قانونية من أجل خدمة المصالح الأجنبية، بحسب البيان.