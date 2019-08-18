عناصر من قوات حفتر تسلم نفسها لقوات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق

قام 3 عناصر من قوات حفتر ليل السبت/الأحد، بتسليم نفسهم لقوات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق بمحور الخلة.

وأوضحت مصادر من عملية بركان الغضب، بأن عملية التسليم تم التنسيق لها مُسبقًا بين قوات حفتر وقوات الجيش الليبي.

هذا وقام عناصر قوات حفتر أيضًا بتسليم آليات عسكرية مُسلحة بالإضافة إلى أسلحتهم ومجموعة من الذخائر.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إعطاء الأمان للعناصر وهم في مكان آمن وبصحة ممتازة ويتم معاملتهم بشكل جيد.

ونقلت المصادر عن العناصر التي سلمت نفسها قولهم، إن معنويات باقي المقاتلين بقوات حفتر منهارة جداً، وأن من يذهب لبنغازي لا يرجع لمحاور القتال مرة أخرى.