عناوين اليوم.. أحداث بارزة من مختلف أنحاء العالم

في عالمٍ لا يتوقف عن صناعة الأحداث، تتواصل التطورات من مختلف أنحاء العالم بين الكوارث الطبيعية، والحوادث المأساوية، والجرائم، والأزمات الإنسانية. وفي هذه الجولة الإخبارية، نستعرض أبرز المستجدات التي شغلت الرأي العام، وننقل لكم أهم التفاصيل والتطورات من مصادرها، في تغطية موجزة وشاملة.

هزة أرضية بقوة 3.4 درجات تضرب وهران غرب الجزائر دون تسجيل خسائر

ضربت هزةٌ أرضيةٌ بلغت قوتها 3.4 درجات على مقياس ريختر ولاية وهران غرب الجزائر، دون تسجيل أي خسائرٍ بشريةٍ أو ماديةٍ، وفق ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية الجزائري.

وأوضح المركز أن الهزة سُجلت عند الساعة 13:11 بالتوقيت المحلي، وحدد مركزها على بعد 12 كيلومترًا شمال غربي منطقة عين الكرمة (الرأس الأبيض) بولاية وهران.

وأشار المركز إلى أن عددًا من سكان المناطق القريبة شعروا بالهزة، التي صُنفت بأنها متوسطة الشدة، فيما أكدت مصالح الحماية المدنية عدم تسجيل أي أضرارٍ بشريةٍ أو ماديةٍ حتى الآن.

وأضاف أن الجهات المختصة تواصل متابعة الوضع ميدانيًا، مع استمرار مراقبة النشاط الزلزالي ورصد أي هزاتٍ ارتداديةٍ محتملة عبر شبكة محطات الرصد الزلزالي.

وتأتي هذه الهزة بعد أيامٍ من تسجيل نشاطٍ زلزاليٍ مماثل في ولاية الجلفة، حيث شهدت المنطقة، في 28 يونيو الماضي، هزةً أرضيةً بلغت قوتها 4.3 درجات على مقياس ريختر جنوب شرقي بلدية زعفران، دون أن تُسجل حينها أي خسائر.

وتشهد الجزائر بين الحين والآخر نشاطًا زلزاليًا متفاوت الشدة، خاصةً في المناطق الشمالية، نتيجة موقعها ضمن الحزام الزلزالي لحوض البحر المتوسط، فيما تواصل الجهات المختصة مراقبة الوضع بشكلٍ مستمرٍ لرصد أي تطورات.

19 قتيلًا في اشتباكات دامية داخل سجن نيغومبو بسريلانكا… وعشرات المصابين

قُتل ما لا يقل عن 19 سجينًا وأربعة حراس خلال اشتباكات عنيفة وقعت مساء الأحد داخل سجن نيغومبو في ضواحي العاصمة السريلانكية كولومبو، وفق ما أفاد مصدر طبي يوم الاثنين.

وقالت مديرة مستشفى نيغومبو بوشبا غاملات لوكالة «فرانس برس»، إن نحو مئة سجين آخر نُقلوا إلى المستشفى عقب أعمال العنف التي اندلعت داخل المنشأة.

وأضافت أن بعض الضحايا أصيبوا بأعيرة نارية، في حين ما تزال حالات عدة قيد العلاج تحت المراقبة الطبية.

وبحسب السلطات، بدأت الأحداث عندما اندلعت مواجهات بين مجموعتين من السجناء وُصفتا بأنهما عصابتان متنافستان متورطتان في تهريب المخدرات داخل السجن الذي يضم نحو 10 آلاف نزيل.

وقال أحد عناصر الشرطة لوكالة «فرانس برس»، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن الوضع خرج عن السيطرة بالكامل، مؤكدًا مقتل أربعة حراس أثناء محاولتهم احتواء أعمال الشغب.

وأفادت الشرطة بأن سجناء صعدوا إلى أسطح السجن خلال الفوضى، قبل أن ينهار جزء من المبنى، ما أدى إلى إصابات إضافية بين النزلاء، في حين تم استدعاء وحدات من القوات الخاصة كتعزيزات دون دخولها إلى داخل السجن.

وخارج المنشأة، تجمعت عائلات السجناء في حالة من القلق، بينما فرضت السلطات طوقًا أمنيًا مشددًا حول الموقع.

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة أزمة الاكتظاظ في السجون السريلانكية، إذ شهد ديسمبر 2020 تمردًا داخل أحد السجون خلال جائحة كوفيد-19 أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 117 آخرين، ما دفع الحكومة حينها إلى الإفراج عن مئات السجناء.

وبحسب إحصاءات رسمية، بلغ عدد السجناء في سريلانكا 41250 حتى الأحد، أي ما يعادل أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية للسجون، ما يفاقم مخاطر اندلاع أعمال عنف مماثلة.

مصر.. بقرة تتسبب في وفاة شاب شنقًا خلال محاولة ربطها في الأقصر

شهدت قرية زرنيخ شرق التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر في مصر حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، إثر تعرضه لهجوم من بقرة أثناء محاولته تقييدها.

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن الشاب يوسف لقي مصرعه خلال محاولته ربط البقرة داخل الحظيرة، بعدما قامت بنطحه بشكل مفاجئ أثناء محاولته السيطرة عليها.

وخلال الواقعة، وأثناء محاولته التعامل مع الحيوان، التف الحبل المستخدم في عملية الربط حول رقبته بشكل غير مقصود، ما تسبب في إصابته بإصابات خطيرة أودت بحياته في الحال، وفق ما جرى تداوله في محيط الحادث.

وتلقت الجهات المختصة بلاغًا بالواقعة، وانتقلت على الفور إلى موقع الحادث لمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب البدء في فحص ملابسات ما حدث بدقة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء التعامل مع الماشية داخل المنطقة الريفية، حيث تُعد تربية المواشي جزءًا أساسيًا من النشاط اليومي لسكان القرى في صعيد مصر، ما يجعل مثل هذه الحوادث نادرة لكنها واردة في بعض الظروف.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث والتأكد من جميع الملابسات المحيطة به.

مصر.. مقتل سيدتين في مشاجرة نسائية انتهت بإطلاق نار بـ«كلاشينكوف» في قنا

شهدت إحدى قرى محافظة قنا جنوب مصر حادثة دموية مأساوية، بعد أن تحولت مشاجرة بين 4 سيدات إلى تبادل لإطلاق النار باستخدام أسلحة آلية من نوع «كلاشينكوف»، ما أسفر عن مقتل سيدتين وسط حالة من الذهول داخل القرية.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الواقعة بدأت بمشادة بسيطة بين أطفال داخل قرية «نجع عزوز» التابعة لمركز دشنا، قبل أن تتصاعد الخلافات بشكل سريع وتنتقل إلى الأمهات، لتنتهي بمواجهة مسلحة بين أربع سيدات بسبب خلافات جيرة متكررة.

وأفادت التحريات بأن الاشتباك تطور إلى استخدام البنادق الآلية، حيث قُتلت سيدة في موقع الحادث متأثرة بطلق ناري مباشر، فيما أُصيبت أخرى بجروح خطيرة قبل أن تفارق الحياة لاحقًا داخل المستشفى بعد محاولات لإنقاذها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث فُرض طوق أمني مشدد في محيط المنطقة، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين على ذمة القضية، في حين تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف كافة ملابسات الحادث ودوافعه الحقيقية، وسط مراجعة دقيقة لتفاصيل ما جرى قبل وأثناء إطلاق النار.

وقال مدير مكتب أحد المواقع الإخبارية في قنا، محمد أسعد، إن بداية الأزمة تعود إلى خلاف بين أطفال تطور سريعًا ليشمل الأمهات، قبل أن يتحول إلى اشتباك مباشر بين السيدات الأربع باستخدام أسلحة نارية.

وأضاف أن القتيلتين لا تنتميان لعائلة واحدة، بل هما جارتان داخل القرية نفسها، مشيرًا إلى أن الواقعة تُعد من الحوادث النادرة في مركز دشنا لكونها حدثت بين أطراف نسائية فقط دون تدخل رجال.

وفي السياق، فرضت الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة داخل القرية ومحيط منازل أطراف النزاع، لمنع أي تطورات محتملة أو تجدد للاشتباكات، مع استمرار التحقيقات في القضية.

وتواصل النيابة العامة استكمال إجراءاتها، بما في ذلك تشريح الجثامين واستكمال التحريات الجنائية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فرنسا تحت نيران موجة الحر.. نحو 20 حريقًا كبيرًا وإجلاء آلاف السكان وسط استمرار الحرائق الخارجة عن السيطرة

تشهد فرنسا تصعيدًا خطيرًا في حرائق الغابات، بعدما أعلنت السلطات رصد نحو 20 حريقًا طبيعيًا كبيرًا في مناطق متفرقة من البلاد، بالتزامن مع موجة حر قياسية ودرجات حرارة تلامس 40 درجةً مئويةً، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء واسعة وإغلاق طرق وخطوط سكك حديدية.

وصرّح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، خلال اجتماع خُصص لمتابعة تطورات الأزمة، بأن السلطات رصدت نحو 20 حريقًا كبيرًا، بينها 6 حرائق صُنفت على أنها “حالة طارئة”، فيما لا تزال 3 حرائق خارج السيطرة حتى الآن.

وأوضح الوزير أن أكبر الحرائق اندلع في إقليم البيرينيه الشرقية، حيث امتدت النيران على مساحة تُقدر بنحو 1.6 ألف هكتار، ما دفع السلطات إلى إجلاء نحو 10 آلاف شخص حفاظًا على سلامتهم.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز: “الطقس الحار والجاف يزيد من تعقيد جهود فرق الإطفاء”، مشيرًا إلى إصابة أحد عناصر الإطفاء على الأقل أثناء عمليات مكافحة النيران.

وامتدت الحرائق إلى عدة أقاليم أخرى، من بينها إقليم غارد جنوب فرنسا، حيث أتت النيران على أكثر من 500 هكتار، إضافة إلى إقليم دروم جنوب شرقي البلاد، الذي شهد احتراق أكثر من 350 هكتارًا.

كما اندلع حريق كبير في إقليم أود بالقرب من مدينة كاركاسون، وسط استمرار جهود فرق الإطفاء لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق السكنية.

وأدت الحرائق إلى اضطرابات واسعة في حركة النقل، إذ أغلقت السلطات عددًا من الطرق الرئيسية، من بينها الطريق السريع A9 المؤدي إلى إسبانيا، كما توقفت حركة القطارات بين مدينتي كليرمون فيران ونيم في إقليم لوار العليا بسبب المخاطر التي فرضتها الحرائق.

وتواجه فرق الإطفاء ظروفًا ميدانية صعبة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الشديد والرياح، وهي عوامل تزيد من سرعة انتشار النيران وتصعّب عمليات احتوائها.

فرنسا.. سرقة مجوهرات تُقدَّر بـ4 ملايين يورو من متحف “رينيه لاليك” في عملية اقتحام سريعة

تعرّض متحف “رينيه لاليك” الشهير في شرق فرنسا لعملية سرقة منظمة استهدفت مجموعة من المجوهرات، تُقدَّر قيمتها بما يصل إلى نحو 4 ملايين يورو، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا حول مستوى تأمين المتاحف الحساسة في البلاد.

وبحسب مصدر مطّلع على التحقيق، وقعت السرقة صباح الأحد، حيث اقتحم شخص أو أكثر المتحف الواقع قرب مصنع رينيه لاليك، في منطقة وينغن سور مودر، وتوجهوا مباشرة نحو قاعة المجوهرات داخل المبنى.

وأوضح المصدر أن نحو 20 قطعة مجوهرات تم الاستيلاء عليها خلال العملية، مشيرًا إلى أن القيمة النهائية للمسروقات لا تزال قيد التقييم، لكنها قد تصل إلى “بضعة ملايين يورو” وقد تقارب 4 ملايين يورو.

وأعلن المتحف، الذي افتُتح عام 2011 ويعرض أعمال المصمم الفرنسي الشهير رينيه لاليك (1860–1945)، عن إغلاقه مؤقتًا عبر بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إعادة تنظيم الإجراءات الأمنية والتخطيط لإعادة فتحه بشكل آمن.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن نظام الإنذار قد تم تفعيله أثناء الاقتحام، إلا أن اللصوص تمكنوا من تنفيذ العملية قبل وصول فرق التحقق الأمنية، فيما كانت عاملة نظافة أول من وصل إلى الموقع وقامت بإبلاغ الشرطة فورًا.

وبدأت السلطات الفرنسية مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في إطار التحقيق، في محاولة لتحديد هوية المنفذين ومسار دخولهم وخروجهم من المتحف، الذي يُصنَّف ضمن المواقع “الحساسة” ويخضع لإجراءات أمنية خاصة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المتحف كان قد خضع لتدقيق أمني خاص في أعقاب حوادث سطو سابقة استهدفت متاحف أوروبية كبرى، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن “الإجراءات الأمنية الموجودة لم تكن كافية لمنع السرقة”.

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة ملف أمن المتاحف في فرنسا، خصوصًا بعد سلسلة من الحوادث المشابهة التي طالت مؤسسات ثقافية خلال السنوات الأخيرة، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الأنظمة الأمنية على حماية القطع الفنية الثمينة.

الهند.. مصرع أم وأطفالها الخمسة في انهيار مبنى عشوائي بمومباي خلال موسم الأمطار

لقيت أم وأطفالها الخمسة مصرعهم، إثر انهيار مبنى عشوائي مكوّن من أربعة طوابق في مدينة مومباي الهندية، بعدما سقط على مبنى مجاور خلال ساعات الليل المتأخرة من يوم الأحد، في حادثة جديدة مرتبطة بموسم الأمطار الغزيرة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام هندية، بينها صحيفة «Indian Express»، فإن المبنى المنهار كان يُستخدم كمخزن غير قانوني ومكدس بالبضائع، وقد انهار بشكل مفاجئ ما أدى إلى سقوطه على مبنى مجاور، متسببًا في وفاة العائلة بالكامل.

وأكدت عمدة مومباي ريتو تاودي أن المبنى المنهار «غير قانوني بالكامل»، مشيرة إلى أنه كان مستخدمًا بشكل غير نظامي، وهو ما ساهم في هشاشة بنيته وعدم تحمله الظروف الجوية القاسية.

ووفق المعلومات الأولية، فإن الضحايا هم الأم وأطفالها، إضافة إلى أطفال من مبنى مجاور كانوا قد تواجدوا داخل المنزل لقضاء الليل، حيث تم التعرف على الضحايا وهم: عليا (7 أعوام)، مسكان (14 عامًا)، نهال (6 أعوام)، نابية (عامان)، مُناف (7 أعوام)، وسوني (32 عامًا).

وأفادت مؤسسة بلدية مومباي الكبرى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ عند الساعة 8:30 مساءً، حيث شاركت فرق الإطفاء إلى جانب قوة الاستجابة للكوارث الوطنية في عمليات البحث والإنقاذ.

وجرى نقل بعض المصابين إلى مستشفيات قريبة، إلا أن خمسة من الضحايا أُعلن عن وفاتهم فور وصولهم إلى المستشفى، فيما أُجريت عمليات إنقاذ استمرت حتى فجر اليوم، وانتهت دون العثور على ناجين إضافيين تحت الأنقاض.

كما أُصيب أحد المارة أثناء الانهيار، ويدعى ريهان علي (24 عامًا)، حيث كان عالقًا تحت الركام قبل أن يتم إنقاذه، وأفادت التقارير الطبية بأن حالته استقرت لاحقًا.

وفي السياق، أعرب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا ديفيندرا فادنافيس عن حزنه الشديد إزاء الحادثة، معلنًا تقديم تعويضات مالية بقيمة 5 ملايين روبية لكل عائلة من عائلات الضحايا.

وتشهد مومباي خلال موسم الأمطار السنوي حوادث متكررة لانهيار مبانٍ قديمة أو عشوائية، نتيجة ضعف البنية التحتية وزيادة الأحمال على الأبنية غير المرخصة، ما يثير بشكل دائم مخاوف متجددة بشأن سلامة السكن في المناطق المكتظة.

العثور على جثة التيكتوكر العراقية ملك الفارس داخل شقة تعود لفنان عراقي في أربيل

عثرت الأجهزة الأمنية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، على جثة صانعة المحتوى العراقية ملك الفارس، المعروفة عبر منصة “تيك توك” باسم “ملوكة الفارس”، داخل شقة سكنية تعود لفنان عراقي معروف، وفق ما أورده موقع “فوشيا”.

ونقل المصدر عن مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالحادثة، لتنتقل على الفور إلى موقع الشقة، حيث فرضت طوقًا أمنيًا، فيما نُقل الجثمان إلى دائرة الطب العدلي لإجراء التشريح وتحديد السبب الدقيق للوفاة.

وأضاف المصدر أن فرق التحقيق باشرت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط الموقع، إلى جانب الاستماع إلى إفادات عدد من الشهود، في محاولة لإعادة بناء تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت الحادثة.

وفي تطورٍ متصلٍ، استدعت الأجهزة الأمنية الفنان العراقي الذي تعود إليه الشقة، وخضع للاستجواب قبل إطلاق سراحه دون توجيه أي اتهامات رسمية إليه، بينما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية.

وحتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يحدد سبب الوفاة، في وقت تداولت فيه مواقع التواصل الاجتماعي روايات غير مؤكدة تحدثت عن سقوط أو انتحار، إلا أن هذه الروايات لا تزال مجرد تكهنات بانتظار ما ستسفر عنه نتائج تقرير الطب العدلي.

وأثارت وفاة ملك الفارس حالةً من الحزن بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالكشف عن الحقيقة ووضع حد للشائعات المتداولة بشأن الواقعة.

ونسب موقع “فوشيا” تفاصيل الحادثة إلى مصدر أمني، فيما لا تزال السلطات المختصة تواصل إجراءات التحقيق.

أستراليا.. أم متهمة بقتل طفلها والشرطة تحقق في شبهة أكل لحوم البشر

في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للصدمة في أستراليا، تحقق الشرطة مع امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا، بعد العثور على طفلها، البالغ من العمر أربع سنوات، متوفى داخل منزلها في ظروف وصفتها السلطات بأنها “مروعة”، وسط تحقيقات تشمل شبهة أكل لحوم البشر.

وبحسب ما أوردته صحيفة “Sydney Morning Herald”، حضرت المرأة، السبت، إلى مركز للشرطة في بلدة وايونغ، الواقعة شمال مدينة سيدني، ما دفع عناصر الشرطة إلى التوجه إلى منزلها للاطمئنان على حالة الطفل.

وعند وصولهم، عثر الضباط على جثة الطفل داخل المنزل، فيما أظهرت المعاينة الأولية تعرض إحدى ذراعيه لإصابات وتشوهات بالغة، في مشهد وصفته الشرطة بأنه صادم إلى درجة استدعت توفير دعم نفسي لعناصر الشرطة وفرق الإسعاف الذين تعاملوا مع موقع الحادث.

وذكرت الصحيفة أن المحققين يدرسون احتمال وجود شبهة أكل لحوم البشر، وذلك على خلفية معلومات ومناقشات جرت مع الأم أثناء التحقيقات، فيما أشارت قناة “Nine News” إلى أن الطفل ربما كان قد فارق الحياة قبل عدة أيام من العثور على جثمانه.

وقال المشرف في شرطة منطقة “توغيراه ليكس”، تشاد غيليز: “يمكنني القول علنًا في الوقت الحالي إن المشهد كان صادمًا للغاية. وقد تأكد أن الطفل تعرض لإصابات، لكنني لن أخوض في أي تكهنات بشأن طبيعة تلك الإصابات”.

وأضاف: “هذا مشهد صادم حتى بالنسبة إلى أكثر أفراد الشرطة والإسعاف خبرة، ولهذا نحن بحاجة إلى تقديم الدعم النفسي لهم”.

وأوقفت الشرطة الأم داخل مركز الشرطة، ووجهت إليها تهمتي القتل والعنف الأسري، كما صادرت مركبتها وعددًا من الأدلة التي يُعتقد أنها قد تساعد في استكمال التحقيقات.

ولا تزال السلطات الأسترالية تواصل جمع الأدلة وتحليل نتائج الطب الشرعي، دون إصدار أي استنتاجات نهائية بشأن ملابسات الوفاة أو تأكيد شبهة أكل لحوم البشر، التي ما زالت قيد التحقيق.

وأثارت القضية حالة من الصدمة في بلدة وايونغ الساحلية، حيث أكد عدد من السكان أنهم لم يلاحظوا أي مؤشرات سابقة على وجود مشكلات داخل الأسرة.