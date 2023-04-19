عند مغرب الخميس.. دار الإفتاء تدعو المواطنين إلى تحري هلال عيد الفطر

دعت دار الإفتاء الليبية المواطنين في جميع أنحاء البلاد إلى أن يتحروا هلال شهر شوال لهذا العام والإدلاء بشهاداتهم لدى المحاكم الجزئية.

وذكرت دار الإفتاء أنّ تحري الهلال يكون عند غروب شمس غدا الخميس الموافق 29 رمضان 1444 هجرية، وأن يدلوا بشهاداتهم عند إحدى المحاكم الجزئية، كل في منطقته، على أن يضبط الشاهد وقت الرؤية بالتحديد.

يشار إلى أنّ مركز الفلك الدولي قال إنّ رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب في غالبية دول العالم العربي والإسلامي، وأنّه من بين هذه الدول ليبيا.