عنصرية كورونا.. «حياة الفهد» تُنادي برمي الوافدين في الصحراء

أثارت تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد، جدلاً كبيراً وردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن دعت لترحيل الوافدين الأجانب المصابين بفيروس كورونا المستجد من الكويت.
وقالت الفهد في مداخلتها الهاتفية مع برنامج ”أزمة وتعدي“: “إن الكويت لم تعد قادرة على احتمال الضغط على المشافي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منها”.
وأضافت تتساءل عن العمالة الوافدة المقيمة في الكويت: ”على شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون“.
#حياة_الفهد تطالب بعدم علاج الوافدين في #الكويت— مالك الروقي (@alrougui) March 31, 2020
الذين لم يستطيعوا العودة لبلدانهم في ظل أزمة #كورونا ..
وتقول : لو كان الأمر بيدها ستقوم برميهم في الصحراء ! pic.twitter.com/fzPJWUcFty
وأثارت تصريحات الفهد، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مغردون عن استيائهم، واعتبروا أن آراءها ”لا تمثل آراء الكويتيين” و“لا تحترم قيم وتقاليد الكويت“.
#حياة_الفهد لم تحترم تقاليد وعادات البلد— ميثاء بهوان (@j2cz6) April 1, 2020
ولم توفق في كلامها، اعتقد هذه نبرة تعالي وحقد، ولغة التعميم على مجتمع كامل ليست لغة العقلاء، لكن ما أزعجني عندما قالت "على شنو ديارهم ما تبيهم إحنا نبتلش فيهم؟ أطلعهم أقطهم برا والله لو أقطهم بالبر"، ما زالت #كورونا تكشف الأقنعة الزائفة ! pic.twitter.com/CjELhE3OBX
من جانبه قال أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان محمد المختار الشنقيطي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر:
خذْ ثمار جهده وقت العافية، وارْمِه في الصحراء وقت الوباء!!!!!!— محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) April 1, 2020
أي إنسانية هذه؟! 👇حاشا أهل #الكويت الكرام أن يتبعوا أهواء #حياة_الفهد، ففي وقت المحن تظهر معادن الشعوب والثقافات.. https://t.co/dd6T7FwaYM
من جانبهم عبر آخرون عن “خيبة أملهم” بالفنانة حياة الفهد، متمنيين لو “حافظت على صورتها الجميلة في أذهانهم”.
ياليتني ماسمعت كلام حياة الفهد 💔— عبدالرحمن اللاحم (@allahim) April 1, 2020
ياليت حياة الفهد أبقت صورة خالتي قماشة سبيجه عقاب ابوالعيش و غنيمه ؛ جميلة بيضاء كما كانت 💔
يا #حياة_الفهد، السؤال هو: لماذا لايوجد مستشفيات تكفي #الكويت بمواطنهم ومقيمهم المسكين، رغم ثروات الكويت الهائلة ورغم أن الجائحة في بدايتها؟— خليل المقداد (@Kalmuqdad) April 1, 2020
تتحدثين بعنصرية وتدعين أنك مع الإنسانية فماذا ستفعلين لو كنت ضدها؟
أحببناك ممثلة وكنا محقين بهذا فأنت تثبتين اليوم أنك ممثلة بارعة! pic.twitter.com/X35Ogp2lrR
وقالت الإعلامية سهير القيسي، إن تصريحات الفهد ”صادمة“ بالطبع ولكنها ناتجة عن استخدام التخويف والتغطيات المرعبة من قِبل وسائل الإعلام، وفق قولها.
#حياه_الفهد ، تصريحاتها شكلت صدمة نعم لكنها ناتجة عن استخدام التخويف والتغطيات المرعبة من قبل وسائل الاعلام والمعنيين ، هدوا الناس شوي وركزوا على الحلول وحالات التشافي ..#خليك_في_البيت #COVIDー19— official سهير القيسي (@Souhair_Alqaisi) April 1, 2020
أما الإعلامي والصحفي المصري أسعد طه، فعلق على تصريحات الفقهد بقوله، إن كورونا تكمل ما بدأته الثورات من إسقاط الأقنعة.
#كورونا تكمل ما بدأته #الثورات من إسقاط الأقنعة#حياه_الفهد— Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) April 1, 2020
هذا وسجلت الكويت حتى يوم الأربعاء، 266 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، شُفِيت منها 72 حالة، دون الإعلان عن وفيات.
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