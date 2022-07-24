عن أحداث طرابلس.. السفير الهولندي لدى ليبيا يدعو إلى المساءلة

أكد سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ، دعم بلاده الدعوات إلى حل سلمي ومستدام في ليبيا من خلال الانتخابات والحوار والمساءلة، معربا عن قلق بلاده من تصاعد العنف المسلح في طرابلس وخارجها.

جاء ذلك تعليقًا من السفير الهولندي على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس أخيرَا بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجهاز الحرس الرئاسي

وعبر تويتر قال السفير الهولندي «نشعر بالحزن إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح، ونشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف المسلح الذي يؤثر على المدنيين في طرابلس وخارجها».

وأضاف السفير الهولندي أن بلاده تدعم الدعوات إلى حل سلمي ومستدام من خلال الانتخابات والحوار والمساءلة، وفقا لتعبيره.