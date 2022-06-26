عن أزمة الكهرباء.. حكومة الوحدة: المشكلة ستتفاقم وهذا بسبب أزمة إمدادات الغاز

قال الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن أزمة إمدادات الغاز الناتجة عن وقف إنتاج وتصدير النفط ترتب عليه فقدان قرابة 1000 ميجا من إنتاج الشبكة العامة.

وأضاف حمودة أنّ استمرار هذا الاقفال سيؤدي إلى مفاقمة الأزمة وتضاعفها بحسب تقديرات إدارة الشركة والمختصين، مؤكدا أن الحكومة مازالت تسعى مع كل العاملين في الشركة العامة للكهرباء لمحاولة تخطي أزمة إمدادات الغاز وتأثيرها على الشبكة.

ولفت حمودة إلى أنّ الحكومة شكلت غرفة عمليات من القطاعات المهنية كالنفط والدفاع والداخلية لدعم جهود حل الأزمة، مؤكدا أنّ الأسباب ترتبط مباشرة بوقف الإنتاج والتصدير.

وجدد حمودة مطالبة مكتب النائب العام بمباشرة التحقيق في العناصر التي تقف وراء اقفال الحقول النفطية، مشيرا إلى أنّ إقفال الحقول النفطية والتبرير لها من أطراف سياسية جريمة في حق الشعب الليبي بكل المقاييس ولن تتهاون الحكومة في ملاحقة المتورطين، بحسب قوله.