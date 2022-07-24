عن اجتماع تركيا.. المبعوث الإيطالي: اتفقنا على ضرورة وجود حكومة موحدة وشاملة

قال المبعوث الخاص الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو إن مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا شدّد على ضرورة أن يستكمل قادة ليبيا المسار الدستوري لإجراء لانتخابات.

وأوضح أورلاندو أنّهم اتفقوا أيضًا على ضرورة وجود حكومة موحدة وشاملة و كذلك الحفاظ على حيادية المؤسسة الوطنية للنفط والمناصب السيادية إلى جانب ضمان الاستخدام الشفاف والعادل للموارد الوطنية.

وعقدت مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا اجتماعا أمس في مدينة إسطنبول، وتضم المجموعة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى إيطاليا وألمانيا وكذلك تركيا ومصر.