عن الأزمة الحالية.. «هورندال»: مسؤولية الجميع وليس شخص أو مؤسسة بمفردها

قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال إنّ المسؤولية على الأزمة الليبية تقع على الجميع، وأنّه لا يوجد ثمة شخص أو مؤسسة بمفردها مسؤولة عن الأزمة.

واوضحت هورندال في حديث مع الجزيرة مباشر أنّه على الطبقة السياسية في ليبيا العمل على الإعداد لإجراء الانتخابات، وأنّ الليبيون وحدهم يقررون من يحكمهم.

وأضافت هورندال أنّها تقول للقادة الليبيين إنّ استخدام القوة للوصول إلى السلطة لا يجدي نفعا، مضيفة أنّ القوى الإقليمية والدولية توصلت إلى قناعة بأهمية العمل من أجل استقرار ليبيا.

وتابعت هوندال أنّه ستكون هناك صعوبة في التعامل مع سيفى الإسلام القذافي حال انتخابه رئيسا للبلاد، وأنّ مجموعة فاغنر الروسية تزعزع الاستقرار في ليبيا وأنّها تأمل أن يخرجوا منها في أقرب وقت.