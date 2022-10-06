عن الاتفاقية التركية الليبية.. «الدبيبة»: لا تهمنا مواقف الدول الأخرى

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، إنّ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا مبنية على اتفاقيات سابقة «ولا تهمنا مواقف الدول التي عارضتها».

وأوضح الدبيبة أنّ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا مبنية على اتفاقيات سابقة حتى قبل عام 2011 وتمت مناقشتها لمدة عام كامل ولا تهمنا مواقف الدول التي عارضتها دون ذكر إسمها.

وأضاف الدبيبة أنّ مذكرة التفاهم تنص على أنه لكي يتم تحقيق الهدف منها يتعاون الطرفان في مجال الهيدروكربونات وفقا لقوانينها ولوائحها الوطنية، وأنّ ذلك من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وزيادة تطوير العلاقات القائمة في مجال الهيدروكربونات.

وشدد الدبيبة على أنّ الهدف من مذكرة التفاهم هو تعزيز تطوير التعاون الثنائي العلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري والتجاري في مجال الهيدروكربونات.

وأشار الدبيبة إلى أنّ الطلب على الغاز عالميا بعد الحرب الروسية الأوكرانية أصبح شديداً وسنواصل استكشاف النفط في مياهنا الإقليمية بالتعاون مع الدول المجاورة.

وأكّد الدبيبة مواصلتهم عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جميع الدول في مجال النفط والغاز ولدينا الحق في توقيع أي مذكرة تفاهم ووقعنا المئات منها لتحقيق التعاون مع البلدان الأخرى.

وتابع الدبيبة أنّ لديهم مشكلة في التفاهم مع اليونان على الحدود البحرية والمحاكم الدولية هي من تفصل بيننا في هذه القضية، لافتا أن أثينا بدأت في التنقيب قبالة جزيرة كريت ولن نسمح بالتنازل عن حقنا في التنقيب.