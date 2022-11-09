عن الانتخابات.. «المشري»: تطلب حكومة قادرة على بسط نفوذها على البلاد

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنّ إجراء انتخابات سليمة يتطلب سلطة تنفيذية قادرة على بسط نفوذها على كل ليبيا مدعومة بسلطة رقابية موحدة.

جاء ذلك خلال استقبال سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند رفقة القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية ليزلي أوردمان بالعاصمة طرابلس.

واستعرض المشري جهود المجلس الأعلى للدولة لتحقيق الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية من خلال استكمال التصويت على القاعدة الدستورية.

من جانبه، أكد ريتشارد نورلاند دعم بلاده لكل ما من شأنه الإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي بشكل سليم ومقبول من الأطراف السياسية في ليبيا.