عن التعديل الدستوري الـ13.. «قدور» يعتبرها خطوة نحو إنهاء الانقسام

رحّب وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حافظ قدور بإقرار التعديل الدستوري الـ13 من قبل مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

وأعرب قدّور في بيان له، عن أمله في إقرار مجلس الدولة للتعديل الـ13 في صيغته النهائية في أقرب وقت لإتمام عملية التوافق، مشيرا إلى أنّ التعديل يعد خطوة في اتجاه إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام،

ودعا قدور البعثة الأممية لمساعدة الليبيين في الوصول إلى حلول ينتج عنها استقرار حقيقي، دون الاستجابة للضغط التي تمارسها بعض الدول المتدخلة سلبيا في الشأن الليبي.