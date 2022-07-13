عن الدستور والانتخابات.. قيادات أمنية ترفض تفصيل القوانين على أشخاص بعينهم

اعتبر عدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية أنّ أمن طرابلس خطا أحمر مؤكدين عزمهم التصدي لكل من يحاول إحداث الفوضى داخلها.

وقالت القيادات الأمنية بأنّها ستتصدى لمن يسعى لزرع الفتنة بين مكونات طرابلس الأمنية أو إحداث أي خروقات أمنية في طرابلس، قائلة: «كلمتنا هي لا للتمديد نعم للانتخابات».

وجدّدت القيادات الأمنية والعسكرية رفضها الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى ونتمسك بالانتخابات باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة السياسي.

وأعلنت القيادات الأمنية والعسكرية رفضها تفصيل القوانين على أشخاص بعينهم مؤكدين على ضرورة إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية عادلة، وفقا لتعبيرهم..