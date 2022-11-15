عن الفساد المنتشر في ليبيا.. «الكوني»: الأمر مؤسف ويتنافي مع أخلاق الليبيين

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني إنّ ليبيا أصبحت في قمة قائمة الفساد عالميا، وأنّ هذا مؤسف جدا ويتنافى مع أخلاق الشعب الليبي.

الكوني وخلال مؤتمر مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار، ذكر أنّ ثقافة الفساد تتوسع وتنتشر حتى أصبحت سلوكا مباحا للوصول إلى الغنيمة في الدولة.

وأشار الكوني إلى أنّ هذا الخلل لم يستطع المجلس الرئاسي والحكومة تجاوزه بتفكيك مركزية الدولة ولم نستطع توزيع الثروات على كافة أبناء الشعب الليبي.

واختتم نائبي المجلس الرئاسي حديثه بأنّه كثرت طرق النصب على الدولة الليبية ابتداء من قضية الخرافي لتخسر ليبيا أرقاما فلكية بغير وجه حق، وفقا لقوله.