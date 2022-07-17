عن الناتو العربي.. السعودية تنفي مناقشة قمة جدة خلق تحالف مع إسرائيل

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنّه لا يوجد شيء اسمه ناتو عربي، مؤكدا أنّ قمة جدة لم تناقش التحالف الدفاعي مع إسرائيل ضد إيران.

والناتو العربي مصطلح يقصد به تحالف دفاعي بالمنطقة قد يشمل إسرائيل، لمواجهة تهديدات إيرانية في المنطقة، وفق إعلام عربي وغربي.

وعن مستجدات المفاوضات السعودية الإيرانية التي يستضيفها العراق منذ 2021، ذكر بن فرحان في مؤتمر صحفي أنّ المحادثات إيجابية لكن لم تصل للنتائج المرجوة بعد، والعراق دفعها للأمام بشكل جعلنا نستمر في هذه المحادثات.

وأعرب بن فرحان عن آمل بلاده بحدوث تطورات إيجابية في المستقبل، مؤكدا استمرارهم في البحث عن تفاهمات ونتطلع أن تكون الجارة إيران بهذه الروح، نافيا أن يطكون رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي حمّل رسالة من إيران للقمة، أو أرسلت طهران رسائل أو مبادرة.

وبشأن التعاون مع إسرائيل أوضح بن فرحان أنّه لم يطرح أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل، وأنّه لم يناقش في القمة أو بعد القمة.

وبشأن قرار المملكة الجمعة فتح مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الذي رحبت به إسرائيل أجاب بن فرحان أنّ هذا لا يعني وجود علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولا يعني أي خطوات أخرى.

وأوضح بن فرحان أنّ حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة بشأن رفع إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميا، يعني أن هذه النهاية القصوى التي ستنتجها السعودية.

ويبلغ إنتاج السعودية حاليا قرابة 11 مليون برميل، ولديها قدرة فورية على زيادة الإنتاج إلى 12 مليونا، واستثمارات لزيادة الإنتاج حتى 13 مليون برميل يوميا، في ظل ارتفاع أسعار النفط منذ تدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا فبراير الماضي.