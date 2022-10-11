عن الهجرة التي تأتي من ليبيا.. مفوض أممي يقول إن مصدرها تشاد والنيجر

أكد المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أنّ أغلب المهاجرين غير القانونيين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيـا يأتون من منطقتيْن في إفريقيا.

وقال غراندي في مقابلة مع موقع وست فرنس الفرنسي إنّ منطقتي القرن الإفريقي والساحل تمثلان مصدر قلق كبير بالنسبة للهيئة الأممية؛ لأن فيهما أزمات إنسانية لها بعد قويّ يتمثل في النزوح القسري والصّراع وتأثير تغير المناخ، حيث غالبًا ما يأتي الأشخاص الذين يصلون إلى أوروبا عبر ليبيا من هاتيْن المنطقتيْن.

وأكد المفوّض الأممي رغبتهم في تحويل بلديْن مجاوريْن لليبيا مثل تشاد والنيجر إلى مناطق لصدّ الهجرة، منبّهًا إلى أنّ الوضع في منطقة الساحل مقلق للغاية.