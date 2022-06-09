عن تحالف الشعب.. «أردوغان» مُرشح لانتخابات الرئاسة القادمة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة في تركيا، عن تحالف الشعب.

أردوغان وخلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمية بولاية إزمير غربي تركيا، دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، إلى إعلان ترشحه للرئاسيات المقبلة.

وقال مخاطبا قليجدار أوغلو: «تتحجج دائما بموعد الانتخابات القادمة، وها أنا أقول لك إن موعد الانتخابات في يونيو عام 2023، وتقول علينا أن نتعرف على مرشح تحالف الشعب أولا، وها أنا أقول لك إن مرشح تحالفنا هو الطيب أردوغان، فهيا تشجع وأعلن ترشحك للانتخابات».

ولفت أردوغان إلى أنّ زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي صرح مرارا أنّه مرشح “تحالف الشعب” للرئاسيات المقبلة، هو رجب طيب أردوغان، موضحا أنّ قليجدار أوغلو لم يقم بأي عمل لصالح الشعب التركي طيلة مسيرته السياسية.

ووجه أردوغان دعوة لأنصار تحالف الشعب المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، إلى بذل مزيد من الجهود والعمل ليل نهار من أجل الفوز ببلدية ولاية إزمير في الانتخابات المحلية المقبلة.

كما انتقد الرئيس التركي المعارضة، مبينا أنها لا تملك أي استراتيجية داخلية أو خارجية تؤهلها لقيادة البلاد ومواجهة المخاطر التي تحيط بتركيا.