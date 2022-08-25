عن تحويل 131 مليون دينار.. «حماد» يُؤكد قانونية الإجراء مستندا على شرعية الحكومة الليبية

قال وزير المالية والتخطيط في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إنّ تحويل 131 مليون دينار من عوائد الضرائب بالمنطقة الشرقية هو تصرف قانوني.

وأكد حماد في بيان له، أنّ تصرف الحكومة قانوني وفق التشريعات النافذة، لكونها الحكومة الشرعية وفق قرار مجلس النواب التي يجوز لها التصرف في الميزانية بعد اعتمادها، في حين تعدّ حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

ودعا وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية في بيانه، جميع الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي إلى عدم التعامل معها وفق تعليمات رئيس مجلس النواب بالخصوص.