عن تغيير إدارة النفط.. «الدبيبة»: هذا توافق وليس صفقة سياسية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إنّ قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ليس صفقة سياسية، وإنما أتى بتوافق وتشاور بين مختلف الأطراف السياسية ودون أي تدخل خارجي.

وأوضح الدبيبة في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، أنّ من يهدد باستخدام العنف والاحتكام إلى السلاح للعودة إلى المناصب، فلن يجد أمامه إلا القوة، وأنّه يثق في مجلس الإدارة الجديد ورئيسه ووطنيتهم وقدرتهم على قيادة المؤسسة بكل احترافية ومهنية.

وأشار الدبيبة إلى أنّه يجب تسهيل دخول جميع الشركات الكبرى لتطوير قطاع النفط، والدول التي تستثمر في قطاع النفط في بلادنا هي الدول الصديق.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أعلنت الثلاثاء الماضي إعادة تشكيل إدارة مؤسسة النفط، وتعيين بن قدارة رئيسا لها بدلا من مصطفى صنع الله، وهو ما رفضه الأخير.

ومنذ 17 أبريل الماضي، يشهد قطاع النفط في ليبيا موجة إغلاقات للحقول والموانئ النفطية من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.