عن تقارب «الدبيبة» و«حفتر».. «عقيلة صالح»: لم نكن طرفا في التقارب الحاصل بينهما

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنّ المجلس لم يكن طرفا في أي تقارب بين خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

عقيلة صالح وفي لقاء مع التلفزيون العربي سيبث لاحقا، قال إنّه يعتقد أنّ خليفة حفتر لن يزج نفسه في حوارات مع حكومة عبدالحميد الدبيبة، موضحا أنّ بقاء الأخير في منصب مايسمى “القائد العام” مسألة تخص السلطة التشريعية.

وذكر عقيلة صالح أنّه لم يتلقى أي دعوة حتى الآن للقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بعد لقاء جنيف، مشيرا إلى أنّه يجب أن يستفتي الشعب الليبي على مشروع الدستور.

وتابع عقيلة صالح أنّه سيخاطب خلال هذه الأيام المستشارة الأممية بشأن عزم المجلس على القيام بتسمية متقلدي المناصب السيادية بشكل فردي في حال عدم حصوله على رد من المجلس الأعلى للدولة.

ورحّب عقيلة صالح قادة المؤسسات العسكرية للجيس الليبي في طرابلس، قائلا إنّهم يطمحوا للوصول إلى حماية الحدود، وتوحيد الوقوات المسلحة، وفقا لتعبيره.