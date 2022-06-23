عن خارطة الطريق.. الأمم المتحدة: مرهونة بإجراء الانتخابات

حثت الأمم المتحدة القادة الليبيين على الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي.

وقال نائب المتحدث الأمم المتحدة فرحان حق، إنّ تاريخ 22 يونيو حدد موعدا لنهاية خارطة الطريق شريطة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل هذا التاريخ وهو ما لم يحدث.

وأكد فرحان حق في مؤتمر صحفي، أنّ الأمم المتحدة لا زالت على قناعة راسخة بأنّ الانتخابات هي السبيل الوحيد لتجديد الشرعية لجميع المؤسسات في ليبيا.

وذكر فرحان حق أنّ أولويات الأمم المتحدة في ليبيا تتمثل في تسهيل إجراء الانتخابات، على أساس قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها، معربا عن أسف الأمم المتحدة عن ضياع عدد من تفاهمات ملتقى الحوار على مدار عام 2021.

ودعا فرحان حق القادة الليبيين إلى مضاعفة جهودهم للحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي في ليبيا.