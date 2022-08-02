عن ذهاب «عقيلة» إلى تركيا.. السفير التركي: زيارة ذات أهمية كبيرة للبلدين

قال السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز إنّ زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تركيا لها أهمية كبيرة لمعالجة جميع جوانب علاقات ليبيا وتركيا والأبعاد السياسية الأخرى.

وأوضح يلماز في تصريح لوكالة الأناضول أنّ زيارة عقيلة كان مخططا لها في أول أسبوع من يوليو، وأنّ اندلاع الاحتجاجات في الأول من يوليو وحرق مبنى مجلس النواب في طبرق، أدى إلى تأجيلها.

وأضاف يلماز أنّ ناقش خلال زيارته إلى بنغازي استمرار المشاريع غير المنجزة للشركات التركية التي عملت في شرق ليبيا في الماضي ومشاركتها في مشاريع جديدة، إلى جانب إعادة افتتاح القنصلية العامة التركية في بنغازي، واستئناف الخطوط الجوية التركية الرحلات إلى بنغازي.

وتابع يلماز أنّ أنقرة تنتهج مقاربة شاملة تجاه ليبيا، دون تمييز بين شرقها وغربها، وتدعم الاستقرار والتوافق السياسي في البلاد القائم على المبادئ والشرعية.

وأكّد يلماز دعم بلاده لمحادثات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول إلى قاعدة دستورية للانتخابات، وأنّ نهج تركيا هو إرساء الاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا.

وشدّد الشفير التركي على أنّ مبدأ أنقرة هو عدم خلق فراغ في السلطة في البلاد، فبدلاً من إنشاء حكومات انتقالية متعاقبة، سيكون من الأفضل لليبيا أن تتحد بالإجماع وتركز على الانتخابات.