عن عام 2022.. ليبيا لم تستفد من أرباح النفط العملية، بحسب تقرير إفريقي

قالت غرفة الطاقة الأفريقية إنّ ليبيا التي تمتلك 3% من احتياطات النفط والغاز في العالم و39% من احتياطات أفريقيا، لم تستفد من أرباح أسعار النفط العالمية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 2022.

وأضافت الغرفة في تقرير حالة الطاقة الأفريقية للربع الأول من العام الجاري، أنه رغم الاضطرابات الأخيرة فإن الأمور بدأت تتحسن في قطاع الطاقة الليبي بعد تغيير رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط ورفع حالة القوة على عدد من الحقول والموانئ.

وتوقعت غرفة الطاقة الأفريقية، أن يبلغ متوسط إنتاج 2023 مليونا ومائتي ألف برميل في اليوم ما لم تحدث المزيد من الاضطرابات، وقالت إن أوروبا في سعيها لإمدادات بديلة من الطاقة الروسية، يمكن أن تتجه للطاقة الليبية.

وعن هدف الوصول إلى مليوني برميل يوميا، والذي حدده الدّبيبة في أغسطس الماضي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الجديد فرحات بن قدارة ورؤساء سياسيون آخرون، قالت الغرفة إنه ليس من الواضح ما إذا كان يمكن تحقيق هذا الرقم من خلال البنية التحتية الحالية للبلاد.