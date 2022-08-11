عن عدم استقرار منطقة الساحل.. رئيس نيجيريا يُرجعها سبب الوضع في ليبيا

‎قال الرئيس النيجيري محمد بخاري إن عدم الاستقرار في ليبيا هو السبب الرئيسي لانعدام الأمن في نيجيريا ومنطقة الساحل.

وأوضح بخاري بحسب موقع ذا إيسترنر، أنّ حالة عدم الاستقرار السياسي في ليبيا تتسبب في تأجيج الإرهاب في منطقة الساحل، فضلاً عن تقويض الديمقراطية في كل من منطقتي غرب ووسط إفريقيا.

وأضاف بخاري أنّ نيجيريا تعمل مع الدول الأعضاء الأخرى في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتكتلات الإقليمية الأخرى، للتعامل مع مشاكل الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والجرائم البحرية مثل القرصنة والصيد غير المشروع في مياه المنطقة، فضلا عن الاتجار بالبشر والتغييرات غير الدستورية للحكومات.