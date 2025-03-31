عن عمر ناهز 41 عاماً.. وفاة فنانة تونسية يصدم «الوسط الفني»

بعد تعرضها لأزمة صحية حادة، توفيت الفنانة التونسية إيناس النجار، عن عمر ناهز 41 عاما، حيث أثار خبر الوفاة موجة حزن عارمة بين زملائها الفنانين”.

وكانت الفنانة سوار النجار، كشفت قبل أيام عبر حسابها على “إنستغرام”، “عن تدهور صحة شقيقتها إيناس بشكل مفاجئ، حيث تعرضت الفنانة الراحلة لانفجار في المرارة تسبب في تسمم الدم، ما استدعى نقلها فورا إلى العناية المركزة ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي بعد دخولها في غيبوبة تامة.”

وكشفت مصادر طبية “أن الأطباء واجهوا صعوبات جمة في السيطرة على تسمم الدم الذي انتشر في جسدها، ما أدى إلى فشل متعدد في الأعضاء كان القشة الأخيرة التي أنهت حياة الراحلة”.

جدير بالذكر أن “إيناس النجار” ولدت في 28 يونيو 1983 بمدينة صفاقس التونسية، وبدأت مشوارها الفني بظهورها في كليب “يا ترى” للفنان بهاء سلطان عام 2001، لتنطلق بعدها في مسيرة حافلة شاركت خلالها في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية البارزة، وكان آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل “الحلانجي” الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني 2025، إلى جانب نخبة من الفنانين، بينهم محمد رجب، عبير صبري، وهالة فاخر”.