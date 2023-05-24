عن عمر ناهز 73 عاما.. رحيل الممثل الليبي «عبدالنبي المغربي» بعد معاناة مع المرض

فقد الوسط الفني الليبي صباح اليوم الفنان الممثل عبدالنبي المغربي الذي وافاه الاجل في احدى المصحات بالاسكندرية بمصر بعد معاناة مع المرض.

وولد الرحل بمدينة بنغازي عام 1950، وبدأت رحلته مع الفن مبكرا، حيث شارك في اول عمل تمثيلي في عمر لم يتجاوز 11 عامًا عندما كان ضمن فريق الكشافة.

وعند عام 1970 وهو في الـ19 من عمره التحق بالمسرح العام، وقدم أول مسرحية وكانت باسم «سعيد الفن» مع الراحل الفنان علي العريبي، وكانت مسرحية كوميدية، لينطلق نجما كوميديا حتى رحيله برصيد تجاوز 34 مسرحية آخرها «جيش أحميدة الدولي».

وفي التلفزيون قدم الراحل أول عمل عام 1974 وهي «سهرة شك» لتستمر رحلته مع التلفزيون برصيد 30 عملاً، ليشارك عام 1977 في مسلسل ليبي مصري بعنوان «من الحياة».

وكان المسلسل من بطولة عبدالله غيث وصلاح قابيل و أمينة رزق، ومن ليبيا شاركته البطول كريمان جبر و سعاد خليل، وأحب الراحل الإذاعة وقدم مسلسلات مسموعة وبرامج حوارية وكان يتميز بصوت قوي من أشهر أعماله للمسموعة المسلسل الموسمي رمضانيات

وحصل الراحل على لقب أفضل ممثل دول أول لمرتين، الأولى عن دوره في مسرحية مسافر ليل في المهرجان الوطني للمسرح في دورته السابعة في العام 2007

والثانية عن دوره في مسرحية «شابن هدوب الليل» في الدورة الثامنة للمهرجان الوطني للمسرح في عام 2008, ورحل عبدالنبي المغربي اليوم عن مسيرة حافلة بالعطاء وترك رصيدا محترما من الأعمال الجادة.