عن عمر يناهز 37 عاماً.. الموت يغيّب الفنان الشعبي «سعد محمود»

نعت وزارة الثقافة والفنون بالحكومة الليبية، الفنان الشعبي الشاب، “سعد محمود”، الذي غيّبه الموت بمدينة الإسكندرية في مصر، يوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وبعد أن ترك “سعد محمود” بصمة مميزة في العديد من الأعمال الغنائية التي لاقت انتشارا واسعا، رحل عن عمر يناهز 37 عاماً.

تميزت أغنيات الفنان الراحل “بأسلوبها العاطفي، وكلماتها القريبة من وجدان الجمهور، حيث عبّرت عن مشاعر الحب، والفراق والمعاناة بأسلوب شعبي مؤثر”.

ونعى العديد من الفنانين والإعلامين الفنان الراحل، وكتبت الفنانة حنان العريبي، “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أتقدم بخالص العزاء والمواساة الى عائلة زميلنا ابن مدينة طبرق الفنان ،سعد محمود العبيدي، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يتقبله في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، ونسأل الله تعالى أن يرزقهم الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب الدعاء”.