عن عمر 72 عاما.. وفاة نائب مفتي عام ليبيا الدكتور «غيث الفاخري»

توفي نائب مفتي عام ليبيا الدكتور غيث الفاخري عن عمر يناهز 72 عاما بعد معاناة مع المرض.

وشغل الدكتور الفاخري منصب رئيس هيئة علماء ليبيا إضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس البحوث بدار الإفتاء، ورئيس لجنة تعديل القوانين وفق الشريعة الإسلامية.

ولد الدكتور الفاخري عام 1950 وحفظ القرآن بالمدرسة القرآنية بالبيضاء، وتحصل على الليسانس من قسم الشريعة والقانون بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بمدينة البيضاء أيضا.

تحصل الدكتور الفاخري على دبلوم الدراسات الإسلامية من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة طرابلس، ودبلوم الشريعة الإسلامية من قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة بنغازي.

كما تحصل الدكتور الفاخري على الماجستير في الفقه الجنائي الإسلامي من قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة بنغازي، إضافة إلى الدكتوراه من قسم السياسة الشرعية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

وتولى الدكتور الفاخري رئاسة لجنة الفتوى بالهيئة العامة للأوقاف ببنغازي سابقا، وكان عضوا في اللجنة الإدارية بالمعهد العالي للقضاء سابقا، كما درس في المرحلتين الجامعية والعليا بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة بنغازي.