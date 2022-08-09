عن فاغنر روسيا.. «بلينكن»: تنهب موارد ليبيا وترتكب انتهاكات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنّ مرتزقة فاغنر الروسية المدعومة من الكرملين والتي تنشط في ليبيا ومالي وإفريقيا الوسطى تستغل عدم الاستقرار لنهب الموارد وارتكاب انتهاكات مع الإفلات من العقاب.

وأوضح بلينكين في مؤتمر صحفي مشترك في جوهانسبرج مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور أنّ الولايات المتحدة لن تملي خيارات على إفريقيا، رغم سعيها للحصول على دعم من 54 دولة في القارة في جهود لعزل روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأشار رئيس الدبلوماسية الأمريكية إلى أنّ بلاده تتطلّع قبل كل شيء إلى شراكة حقيقية مع إفريقيا، كما أنّها لا ترى المنطقة آخر مكان للمنافسة بين القوى العظمى.