عن لقائه «حميدتي».. «الصديق حفتر»: لم يكن لقاء سياسي

قال «الصديق حفتر» نجل «خليفة حفتر» إنّ زيارته إلى السودان ولقائه بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ليست ذات طابع سياسي.

وأرجع الصديق في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» سبب الزيارة إلى اختياره من قبل نادي المريخ لكرة القدم رئيسا شرفيا له وقدم طلب الزيارة، حسب تعبيره.

وحول لقاء «حميدتي»، ذكر الصديق حفتر أنّه لم يناقش أي موضوع بخلاف ما يتعلق بنادي المريخ، نافيا تقديم أي دعم مادي للنادي في الوقت الحالي، وفق قوله، وأنّه وعد بالمساعدة في الحصول على رعاة يمكنهم توفير الدعم المطلوب.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» كشفت عن قيام حفر بإرسال طائرة واحدة على الأقل لنقل الإمدادات العسكرية لقوات الدعم السريع في السودان الاثنين الماضي ضمن المواجهات الحالية مع الجيش السوداني.