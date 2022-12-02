عن ليبيا.. وزير إيطالي: لديها القدرة والموارد لإعادة ازدهار المتوسط

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنّ ازدهار واتحاد واستقرار ليبيا هو مصلحة استراتيجية لإيطاليا.

وأدلى تاياني بهذه التصريحات خلال حفل افتتاح حوارات المتوسط، وهي الحوارات السنوية التي أطلقتها إيطاليا في عام 2015 بهدف تجاوز الفوضى واقتراح أجندة إيجابية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة.

وذكر تايانس إنّ روما تود المساهمة ملموسة تحت رعاية الأمم المتحدة للتغلب على الجمود المستمر منذ فترة طويلة والذي قد يزداد سوءا، وأنّ ليبيا بلد صديق وهي قريبة من إّيطاليا بشكل خاص، وأنّ لديها القدرة والموارد لإعادة الازدهار إلى البحر الأبيض المتوسط.