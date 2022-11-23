عن مؤتمر التعاون.. «أورلاندو»: خطوة مهمة في التعاون مع الاتحاد الأوروبي

قال المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو إنّ المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي يعتبر خطوة مهمة إلى الأمام في تعاون مع المنطقة في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر ودعم التنمية المستدامة.

وأوضح أورلاندو أنّه تشرف بلقاء نائب المجلس الرئاسي موسى الكوني لتهنئته على إسهامه، وتأكيد التزام إيطاليا باستقرار المنطقة وتنميتها، بدءا من إعادة إطلاق العملية السياسية التي يسيرها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في ليبيا.

وهنأ أورلاندو رئيسة البعثة للمساعدة على إدارة الحدود في ليبيا، ناتالينا سي والمشاركين في تنظيم هذا الحدث والإنجاز الهام، الذي نأمل أن يشهد قريباً متابعة ملموسة ومثمرة.