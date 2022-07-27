عن مبادرة المصالحة في الكونغو.. روسيا ترحب وتعلن مساعدتها في تنفيذها

رحبت روسيا بمبادرة رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو بتنظيم مؤتمر حول المصالحة الوطنية في ليبيا في وقت قريب.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة برازافيل عقب مباحثات مطولة مع رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، إن موسكو ستساعد في وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ.

وأشاد لافروف على دور رئيس الكونغو بصفته رئيسا للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، مضيفًا أنّ نغيسو شارك في خطط لتنظيم مؤتمر ليبي شامل حول المصالحة الوطنية في المستقبل القريب، حيث سيدعو إليه جميع ممثلي القوى السياسية الفاعلة في ليبيا دون استثناء.

وأكد لافروف أنّهم رحبوا ترحيبا حارا بهذا التركيز على ضمان الشمولية في هذا المؤتمر ، مشيرا إلى أنّ جميع محاولات الدول الأوروبية الفردية، وحتى الأمم المتحدة، لم تتضمن تغطية شاملة للمشاركين في هذا الإجراء أو ذاك، في سياق التحضير للحدث، حسب قوله.