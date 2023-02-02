عن مهام حكومة «الدبيبة».. «باشاغا»: مهمتها كانت إجراء الانتخابات وفشلت فيها

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إنّ مهام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة كانت أن تقوم بالانتخابات ولكنها فشلت فشلًا ذريعًا.

باشاغا وفي لقاء تلفزيوني ذكر أنّه كان على حكومة الدبيبة تنفيذ بعض الإصلاحات ودون المبالغة في المصروفات مثل ما فعلت، مؤكدا على أهمية أن يكون لليبيا حكومة واحدة تحكم كامل ليبيا.

وتابع باشاغا أنّ الانتخابات لا بد أن تقوم بها حكومة واحدة ضمن قاعدة دستورية واضحة، مشيرا إلى أنّ مؤشرات لخطة عمل سياسية برعاية أممية.

وأضاف باشاغا أنّ الإيرادات المالية غير شفافة وغير واضحة، ويجب التركيز على محاربة الفساد في قطاع النفط، معتبرا أنّ زيارة رئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز مهمة وأعطت الأمل لليبيين.