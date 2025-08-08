عهد جديد يبدأ.. ChatGPT-5 مجاناً للجميع وسط منافسة شرسة من عمالقة التقنية

أطلقت شركة OpenAI الإصدار الخامس من برنامجها الشهير ChatGPT، متيحًا نسخة محسّنة مجانًا لجميع المستخدمين، في ظل منافسة عالمية محتدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي مؤتمر صحفي، وصف سام ألتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـOpenAI، ChatGPT-5 بأنه “نموذج ذكي بشكل عام” يُظهر قفزة كبيرة في القدرات مقارنة بالإصدارات السابقة، لكنه أشار إلى أن الوصول إلى ذكاء اصطناعي يعادل التفكير البشري الكامل لا يزال يحتاج لمزيد من العمل.

ويتميز ChatGPT-5 بتفوق ملحوظ في مجالات البرمجة، الكتابة، والرعاية الصحية، ويُشبه خبيرًا حاصلاً على درجة الدكتوراه مقارنةً بالإصدارات السابقة التي تُشبه الطالب الجامعي أو طالب المدرسة الثانوية، كما يُتوقع أن تعتمد النسخة الجديدة بشكل كبير على خاصية “الترميز الاهتزازي” التي تتيح إنشاء برامج برمجية عند الطلب.

وشهدت الصناعة استثمارات ضخمة من شركات كبرى مثل أمازون، غوغل، ميتا، مايكروسوفت، وxAI التابعة لإيلون ماسك، ما يعكس سباقًا محتدمًا نحو تطوير الذكاء الاصطناعي.

وأكدت OpenAI أن النسخة الجديدة صُممت لتكون جديرة بالثقة، مع تقليل المعلومات الضارة، إلى جانب توفير نموذجين مفتوحي المصدر لتشجيع الشفافية والمشاركة المجتمعية في تطوير التكنولوجيا.

في المقابل، أشار إيلون ماسك إلى تفوق نموذجه الخاص Grok 4 على ChatGPT-5، بينما أشاد خبراء آخرون بالكفاءة العالية للنموذج الجديد رغم اعتباره تطورًا تدريجيًا.

مع هذه التطورات، يتوقع أن يشهد العالم تحولًا جذريًا في أساليب العمل والحياة، وسط ترقب واسع لمرحلة جديدة يصفها مارك زوكربيرغ بأنها بداية عهد جديد للبشرية