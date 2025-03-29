عواصف أمريكا.. مقتل 4 أشخاص وإنقاذ المئات جرّاء «الأمطار الغزيرة»

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، بعضهم غرقا، جراء الأمطار الغزيرة على طول الحدود بين ولاية تكساس الأمريكية والمكسيك، والتي حاصرت مئات الأشخاص، في منازل غمرتها المياه وداخل سيارات تقطعت بها السبل.

وحذر مسؤولون من أن “الدمار الناجم عن العواصف التي سجلت أرقاما قياسية في أجزاء من وادي ريو غراندي المنخفض في تكساس، قد يكون أكثر بكثير مما يظهر الآن”.

وفي أمريكا، قال مسؤولون “إن 3 أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم في مقاطعة هيدالغو”، مضيفين “أن أكثر من 21 بوصة (53 سم) من الأمطار غمرت مدينة هارلينغن هذا الأسبوع، وتسببت بخسائر كبيرة في المحاصيل والماشية”.

وذكرت ولاية تاموليباس المكسيكية، أن “رجلا (83 عاما) غرق في رينوسا، عبر الحدود من مدينة ماكالين في تكساس”.

وكانت “عواصف عنيفة حاصرت السكان في منازلهم، وأجبرت السائقين على ترك سيارتهم في طرق مغمورة بالمياه، وأدت إلى إغلاق المطارات، توقفت الأمطار الغزيرة على طول الحدود بين ولاية تكساس والمكسيك”.

ففي هارلينغن، قال مسؤولون إن “مدينتهم شهدت أمطارا بلغ منسوبها أكثر من 21 بوصة (53 سنتيمترا) هذا الأسبوع، حيث تسبب أشد هطول للأمطار، يوم الخميس، في فيضانات شديدة دفعت السلطات إلى إنقاذ أكثر من 200 من السكان، بينما لا يزال 200 خرون في انتظار الإنقاذ”.

وأوضح رئيس إدارة الإطفاء في مدينة ألامو، “أن الشرطة وإدارة الإطفاء في المدينة تعاملت مع أكثر من 100 عملية إنقاذ من المياه، شملت أشخاصا تقطعت بهم السبل في سياراتهم و خرين حوصروا في منازلهم، ووفقا للتقديرات، فإن الفيضانات غمرت مئات المنازل في مدينة ألامو جراء الأمطار الغزيرة”.

وكانت “ضربت عشرات الزوابع القوية الجمعة، وسط الولايات المتحدة موقعة أضرارا ومتسببة بإصابة 3 أشخاص على الأقل بجروح”، بحسب السلطات.

وسجلت الأرصاد الجوية الأمريكية، “أكثر من 70 زوبعة الجمعة، معظمهما في محيط مدينة أوماها في ولاية نبراسكا وقرب ولاية أيوا، وتسببت الزوابع بتدمير عشرات المباني واقتلاع خطوط كهربائية وانحراف قطارات عن سككها”.

هذا “وتعتبر الزوابع، ظاهرة مناخية يصعب توقّع حدوثها، شائعة في الولايات المتحدة، لا سيما في وسط البلاد وجنوبها”.

يذكر انه في 16 مارس الجاري، “قضى 18 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون بسبب عبور أعاصير وهبوب عواصف قوية في وسط الولايات المتحدة وجنوبها”.

HAPPENING NOW: Southern Texas has been drenched by torrential rain over the past 24 hours, with rainfall rates exceeding 4 inches in many areas. McAllen, TX was particularly hit hard, with intense rainfall earlier causing several cars to become stranded in floodwaters.#TXwx pic.twitter.com/6or5RWEtaA — WeatherNation (@WeatherNation) March 27, 2025

Massive flooding due to extreme rains in McAllen in Texas, USA 🇺🇲 (27.03.2025) pic.twitter.com/6HM7UIsci2 — Disaster News (@Top_Disaster) March 28, 2025