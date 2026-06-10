عواصف الحوادث تضرب العالم.. كوارث جوية وبحرية وتصاعد العنف

شهد العالم اليوم سلسلة من الوقائع البارزة، فمن تحطم مروحية عسكرية باكستانية في كشمير ومصرع طاقمها، إلى حوادث بحرية مقلقة قرب السواحل العُمانية، مروراً بإطلاق نار دموي في جنوب أفريقيا، تتواصل موجة الأحداث الأمنية الخطيرة حول العالم، وفي السياق نفسه، برزت تطورات قضائية لافتة في الولايات المتحدة بحق قيادي سابق في طالبان، بينما ودّع الوسط الفني الروسي إحدى أبرز نجماته بوفاة الفنانة ليودميلا تشورسينا بعد مسيرة امتدت لعقود، كما لم تغب مشاهد الإنقاذ الإنساني في سوريا، مقابل تصاعد التوترات في بلفاست التي شهدت أعمال شغب عقب حادث طعن.

تحطم مروحية عسكرية باكستانية في كشمير ومقتل كامل طاقمها بسبب عطل فني

أعلن الجيش الباكستاني تحطم مروحية عسكرية من طراز مي-17 تابعة له في منطقة كشمير الباكستانية، نتيجة عطل فني، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم العسكري على متنها.

ووفق بيان صادر عن الجيش، لم يتم الكشف فوراً عن العدد الدقيق للركاب الذين كانوا على متن المروحية، في حين أكد أن الحادث أدى إلى سقوط كامل الطاقم العسكري دون ناجين.

ووقع التحطم بالقرب من مدينة مظفر أباد، عاصمة إقليم كشمير الباكستاني، وذلك في وقت شهدت فيه المنطقة احتجاجات وإضراباً دعت إليه “لجنة العمل الشعبي المشتركة”، وهو تحالف محظور يضم عدداً من الجماعات، دون أن يربط الجيش بين الاحتجاجات والحادث.

وأوضح الجيش الباكستاني أن فرق الإنقاذ والإغاثة وصلت إلى موقع التحطم فور وقوع الحادث، حيث باشرت عمليات التدخل الميداني، بينما تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية لتحديد الأسباب الدقيقة لسقوط المروحية.

وفي سياق متصل، أعرب قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، عن حزنه العميق لفقدان الأرواح، مقدماً تعازيه إلى عائلات الضحايا، ومؤكداً متابعة التحقيقات حتى الوصول إلى نتائج واضحة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل سجل من الحوادث الجوية العسكرية في باكستان خلال السنوات الأخيرة، إذ شهد سبتمبر 2025 تحطم مروحية عسكرية خلال مهمة روتينية في شمال البلاد، ما أدى إلى مقتل طيارين وثلاثة فنيين.

فقدان اثنين من طاقم ناقلة نفط بعد حريق في غرفة المحركات شمال شرقي ميناء صحار العماني

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فقدان اثنين من أفراد طاقم ناقلة نفط، إلى جانب إصابة شخص آخر، عقب اندلاع حريق داخل غرفة المحركات على متن الناقلة، أثناء وجودها على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي ميناء صحار في سلطنة عمان، وفق ما أفادت به الهيئة في بيان رسمي.

وأوضحت الهيئة أن الحريق اندلع في غرفة المحركات دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسبابه أو ملابساته، في وقت تواصل فيه الجهات المعنية متابعة الوضع وتقييم الحادث البحري.

وأكدت الهيئة أن الحادث أسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم، فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين حتى الآن، دون الكشف عن مزيد من المعلومات المتعلقة بهويتهم أو جنسياتهم.

ولم توضح الهيئة البريطانية لعمليات التجارة البحرية ما إذا كان الحريق ناتجاً عن عطل فني أو سبب خارجي، في وقت تظل فيه التحقيقات الأولية مفتوحة لتحديد طبيعة الحادث وظروف وقوعه.

ويأتي هذا الحادث في منطقة بحرية تُعد من الممرات الحيوية لحركة ناقلات النفط والشحن التجاري، خاصة بالقرب من مضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي، ما يضفي حساسية إضافية على أي طارئ بحري يقع في محيطه.

مقتل 12 شخصاً وإصابة 9 في إطلاق نار جماعي شرق جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا

أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا مقتل 12 شخصاً وإصابة 9 آخرين، عقب حادثة إطلاق نار جماعي وقعت مساء الثلاثاء في منطقة سكنية عشوائية بكليفلاند، شرق مدينة جوهانسبرغ.

وقالت الشرطة في بيان رسمي إن مسلحين مجهولين فتحوا النار داخل مستوطنة “جامبرز” العشوائية، قبل أن يلوذوا بالفرار، ما أدى إلى سقوط هذا العدد من الضحايا في واحدة من أكثر الحوادث دموية خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب التفاصيل الأمنية، فإن المهاجمين وصلوا إلى الموقع على متن سيارة من نوع تويوتا كوانتوم بيضاء، حيث دخلوا المستوطنة من مدخلين مختلفين، ثم أطلقوا النار بشكل عشوائي على عدة مواقع داخل المنطقة، قبل أن يغادروا المكان باستخدام السيارة نفسها.

وأوضحت الشرطة أنها أطلقت عملية أمنية واسعة النطاق لتعقب أكثر من 10 مشتبه بهم يعتقد بتورطهم في الهجوم، مشيرة إلى أن دوافع الحادثة لا تزال غير معروفة حتى الآن.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن التحقيقات مستمرة لجمع الأدلة وتحديد خلفيات الهجوم، في وقت يشهد فيه الحي حالة من الاستنفار الأمني بعد الواقعة.

القضاء الأميركي يحكم بالسجن 42 عاماً على قيادي سابق في «طالبان» بتهم خطف صحافي وقتل جنود

أصدرت محكمة في الولايات المتحدة حكماً يقضي بسجن القيادي السابق في حركة «طالبان» الأفغانية حاجي نجيب الله، البالغ من العمر 50 عاماً، لمدة 42 عاماً، بعد إدانته في قضايا تتعلق بخطف صحافي أميركي وقتل جنود أميركيين في أفغانستان عام 2008.

ووفق ما أوردته وزارة العدل الأميركية، فقد اتُّهم نجيب الله بخطف الصحافي الأميركي ديفيد رود، العامل في صحيفة «نيويورك تايمز»، إلى جانب مدنيين أفغانيين اثنين، إضافة إلى تورطه في هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين ومترجم أفغاني في يونيو 2008.

وبحسب ملف القضية، فإن المتهم كان يقود مجموعة مسلحة نفذت العمليات في أفغانستان، قبل أن يتم القبض عليه لاحقاً في أوكرانيا، ومن ثم تسليمه إلى الولايات المتحدة عام 2020.

وخلال مجريات المحاكمة، أقر نجيب الله بذنبه في تهم احتجاز رهائن وتقديم دعم مادي لعمليات إرهابية أسفرت عن سقوط قتلى، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة العدل الأميركية.

وقال المدعي العام الأميركي بالوكالة تود بلانش إن “كل من يستهدف المواطنين الأميركيين أو يشارك في أعمال إرهابية سيواجه العدالة مهما طال الزمن”، في إشارة إلى استمرار ملاحقة المتورطين في تلك القضايا.

وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2008، حين تم اختطاف الصحافي ديفيد رود في أفغانستان مع مترجمه وسائقه، قبل أن يتمكن من الفرار من خاطفيه في عام 2009، وفق ما أكدته صحيفة «نيويورك تايمز»، التي احتفظت بخبر الاختطاف سرياً في حينه حفاظاً على سلامته.

رحيل الفنانة السوفيتية ليودميلا تشورسينا عن عمر 84 عاماً بعد صراع مع المرض ونهاية مسيرة فنية امتدت لأكثر من ستة عقود

غيب الموت فنانة الشعب في الاتحاد السوفيتي وممثلة المسرح الروسي ليودميلا أليكسييفنا تشورسينا، اليوم الأربعاء 10 يونيو، عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أعلنت مؤسسات ثقافية روسية رسمية.

وأعلن المسرح الأكاديمي المركزي للجيش الروسي في بيان رسمي نشره عبر قناته على تطبيق تيليغرام وفاة الفنانة الراحلة، واصفاً إياها بأنها من أبرز رموز الفن المسرحي الروسي، ومؤكداً أنها كانت تحظى بمحبة ملايين المشاهدين، وتمثل قيمة فنية استثنائية في تاريخ المسرح.

وقال المسرح في بيانه إن ليودميلا تشورسينا كانت فنانة شعبية فريدة من نوعها وبطلة حقيقية على خشبة المسرح، مشيراً إلى أن رحيلها يشكل خسارة كبيرة للمشهد الثقافي الروسي.

كما نقل مصدر مسؤول في المسرح أن الراحلة كانت تستعد للاحتفال بذكرى ميلادها في 20 يوليو المقبل، قبل أن يفاجئ الوسط الفني بخبر وفاتها، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد ومكان مراسم وداعها الرسمي.

ولدت ليودميلا تشورسينا في 20 يوليو عام 1941، وبدأت مسيرتها الفنية الأكاديمية عام 1959 عندما التحقت بمسرح شتشوكين الأكاديمي، قبل أن تتخرج بامتياز عام 1963، لتبدأ بعدها مسيرتها الاحترافية في واحد من أبرز مسارح الاتحاد السوفيتي آنذاك.

وانضمت مباشرة بعد التخرج إلى فرقة مسرح فاختانغوف الحكومي، حيث عملت لمدة عامين، قبل أن تنتقل عام 1965 إلى استوديو لينفيلم الشهير، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرتها السينمائية والمسرحية.

وخلال مسيرتها الطويلة، قدمت تشورسينا أكثر من مائة عمل بين السينما والتلفزيون، وحققت شهرة واسعة في الفضاء السوفيتي من خلال أدوارها في أفلام بارزة مثل “قصة الدون”، و”النهر الكئيب”، و”مساعد صاحب السعادة”، و”الدرع والسيف”، التي رسخت مكانتها كإحدى أبرز نجمات الشاشة في تاريخ السينما الروسية.

كما واصلت نشاطها الفني عبر المسرح لعقود طويلة، حيث قدمت أدواراً مركبة ومعقدة على خشبة المسرح الأكاديمي المركزي للجيش الروسي، من بينها شخصيات في أعمال كلاسيكية مثل “الأبله” و”المسرحية التنكرية” و”ضوء الوداع”، ما جعلها واحدة من أكثر الممثلات حضوراً وتأثيراً في المسرح الروسي الحديث.

وانخرطت الراحلة كذلك في العمل الثقافي المؤسسي، حيث شغلت عضوية عدد من الاتحادات الفنية والأكاديميات السينمائية في روسيا، ما منحها حضوراً مؤثراً داخل الوسط الفني والثقافي.

الدفاع المدني السوري ينقذ رجلاً وابنه سقطا في بئر عميق بريف اللاذقية بعملية إنقاذ دقيقة

نجحت فرق الدفاع المدني السوري في إنقاذ رجل وابنه بعد سقوطهما داخل بئر بعمق 15 متراً في منطقة توسع دعتور ودمسرخو بريف اللاذقية، في حادثة استدعت استجابة سريعة ودقيقة من فرق الإنقاذ، وفق ما أفادت به مصادر الدفاع المدني.

وأوضحت الفرق أن عملية الإنقاذ جرت عبر تدخل فوري من وحدات مختصة، تمكنت خلالها من الوصول إلى الشخصين داخل البئر وإخراجهما بأمان، قبل تقديم الإسعافات الأولية لهما في موقع الحادث.

وأضاف الدفاع المدني السوري أن الرجل وابنه جرى نقلهما لاحقاً إلى المستشفى لاستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بعد تقييم حالتهما الصحية من قبل الطواقم الإسعافية.

وأشار إلى أن الفرق المختصة باشرت أيضاً إجراءات تأمين موقع البئر، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، خصوصاً في المناطق السكنية ومواقع التوسع العمراني.

وأكد الدفاع المدني أهمية الالتزام بإجراءات السلامة العامة حول الآبار المكشوفة وغير المؤمنة، محذراً من خطورتها على الأطفال والسكان، وداعياً الأهالي إلى الإبلاغ عن أي مواقع مماثلة غير محمية لتفادي وقوع حوادث مستقبلية.

أعمال شغب واسعة في بلفاست عقب هجوم طعن يثير غضباً واسعاً واشتباكات مع الشرطة

شهدت مدينة بلفاست في أيرلندا الشمالية أعمال شغب واسعة اندلعت عقب حادثة طعن مروعة أثارت حالة من الغضب والتوتر في الشارع المحلي، وسط تصاعد الاحتجاجات وتحولها إلى مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل”، فإن المشتبه به في حادثة الطعن رجل سوداني يبلغ من العمر 30 عاماً، وهو حاصل على حق الإقامة غير المحددة المدة في المملكة المتحدة، وقد وُجهت إليه تهمة الشروع في القتل، وفق ما أعلنته الشرطة البريطانية.

واندلعت أعمال العنف في عدة مناطق من المدينة، حيث أقدم محتجون على إحراق سيارات في شارع ليندريك، إلى جانب تسجيل حرائق طالت منازل وحافلة نقل عام، في مشهد عكس تصاعد التوتر بشكل سريع بعد الحادثة.

كما أفادت تقارير محلية بأن مجموعات ملثمة استهدفت منازل يقطنها أجانب، في حين أقيمت نقاط تفتيش غير رسمية في بعض الأحياء بهدف البحث عن طالبي اللجوء، ما زاد من حدة التوتر داخل المدينة.

وفي السياق ذاته، واجهت الشرطة هجمات بالحجارة ومقذوفات خلال محاولتها احتواء الاضطرابات، ما أدى إلى تعطيل بعض خدمات النقل العام في بلفاست بشكل مؤقت.

وأكدت قيادات سياسية في أيرلندا الشمالية، من بينها رئيسة الوزراء ميشيل أونيل ونائبتها إيما ليتل-بينغيلي، إدانتها الشديدة لأعمال العنف، مشددات على عدم وجود أي مبرر لاستهداف الأبرياء أو تأجيج خطاب الكراهية والعنصرية، وداعيات إلى التهدئة واللجوء إلى التعبير السلمي.

وتأتي هذه التطورات بعد انتشار مقاطع مصورة للحادثة الأصلية، التي أسفرت عن إصابة رجل في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة في الوجه والرقبة والظهر، بينما أكدت الشرطة أن التحقيقات الأولية لا تشير إلى وجود دوافع إرهابية.

وفي خضم التصعيد، تتزايد الدعوات السياسية للكشف عن تفاصيل الوضع القانوني للمشتبه به وآلية دخوله إلى المملكة المتحدة، مع التحذير من استغلال الحادثة لتأجيج التوترات ضد المهاجرين والأقليات.