عواصف رعدية وأعاصير تكتسح الولايات المتحدة.. تكساس في قلب المشهد!

اجتاحت الولايات المتحدة موجة عنيفة من العواصف الرعدية والأعاصير الخطيرة، حيث تصدرت ولاية تكساس المشهد باعتبارها الأكثر تضرراً من هذه الظواهر الجوية القوية.

ورصدت الأقمار الصناعية والرادارات إعصارين ضخمين، الأول شرق أريزونا، والثاني قرب حدود نيومكسيكو وتكساس، الأخير كان إعصارًا عملاقًا محملاً بالغبار والأتربة دمر الأراضي الزراعية في غرب تكساس، وسط ارتياح لعدم وقوع إصابات بشرية بفضل وقوعه في مناطق ريفية نائية.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، مع اقتراب فصل الصيف، تصاعدت حدة هذه العواصف، حيث تم تسجيل أكثر من 200 تقرير عن أضرار ناجمة عن عواصف شديدة امتدت من سهول البلاد إلى البحيرات العظمى، كما شهدت لاس فيغاس ظاهرة نادرة بسقوط برد بحجم العملات المعدنية، وهو أمر غير مألوف في هذه المنطقة الصحراوية.

وحذر خبراء الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث يواجه حوالي 88 مليون أمريكي خطر العواصف الشديدة، خصوصًا في مناطق السهول والجنوب الأوسط التي صنفت ضمن المستوى الثاني من خمسة في تصنيف المخاطر، ويتوقع أن تنتقل بؤرة الخطر السبت إلى وادي المسيسيبي والمناطق الجنوبية الشرقية مع احتمالية تشكل عواصف رعدية عنيفة قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة وصواعق خطيرة.

وتزداد المخاوف من تكرار العواصف فوق نفس المناطق، ما قد يؤدي إلى فيضانات متزايدة واحتمال ظهور أعاصير “الديريتشو” المدمرة ذات المسارات الطويلة والقوة الهائلة، وتتوقع الأرصاد هطول أمطار غزيرة تصل من 15 إلى 30 سنتيمترًا في الأسابيع المقبلة، وهو خبر يبعث الأمل في المناطق المتضررة من الجفاف، لكنه يثير قلق المزارعين في الغرب الأوسط على محاصيل القمح والذرة الحساسة للنمو، كما تتابع السلطات بقلق تأثير هذه العواصف على السواحل الجنوبية الشرقية، حيث تعاني مدن مثل جاكسونفيل وتشارلستون من ارتفاع معدلات الرطوبة، ما قد يزيد من تفاقم الظروف الجوية القاسية.

هذا وشهدت الولايات المتحدة خلال عام 2025 موسماً استثنائياً من العواصف الرعدية والأعاصير، وصفه خبراء الأرصاد بالأعنف منذ سنوات، نتيجة لتغيرات مناخية متسارعة وزيادة في درجات الحرارة والرطوبة، وتركزت العواصف في ولايات الجنوب الأوسط والسهول الكبرى، وأسفرت عن أضرار واسعة، شملت فيضانات مفاجئة، وسقوط برد نادر في مناطق صحراوية، إضافة إلى أعاصير مدمرة طالت الأراضي الزراعية والمناطق السكنية، وسُجلت مئات الحوادث الجوية القاسية، مع تحذيرات مستمرة لـ88 مليون أميركي، وسط مخاوف من تكرار العواصف في نفس المناطق، ما يرفع خطر الفيضانات والعواصف الممتدة (الديريتشو).

Crazy tornado event between Causey, New Mexico and Lubbock, Texas! We possibly documented 16 twisters, several anticyclonic, 3 wedges, and twins developed RIGHT NEXT TO US! Also, the windshield took a baseball hailstone.#TXWX #NMWX @JustonStrmRider pic.twitter.com/aAzqPZmfs6 — Simon Brewer (@SimonStormRider) June 6, 2025