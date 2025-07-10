عواصف وأحداث مأساوية تهز العالم.. زلازل وجرائم غامضة وأزمات إنسانية

هزّت سلسلة حوادث متفرقة أنحاء العالم، كان أعنفها زلزال مدمر ضرب غواتيمالا، أودى بحياة خمسة أشخاص بعد أكثر من 150 هزة ارتدادية، وفي لندن، قُتل رجل طعناً في حادثة غامضة، بينما شهد المغرب مأساة تربوية بانتحار معلم شاب بعد تعيينه مباشرة، وفي لوس أنجلوس، لا تزال جهود الإنقاذ مستمرة لمحاصرة 15 شخصاً تحت أنقاض نفق منهار، وسط قلق متزايد على حياتهم، من جهة أخرى، تحوّل خطأ في الصين إلى كابوس يومي لسيدة أمريكية تتلقى مئات الطرود غير المرغوبة، فيما تواصل الولايات المتحدة دفع ملف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول إفريقية، كما شهدت باكستان اكتشاف جثة ممثلة شهيرة في ظروف غامضة، بينما أصدر المجلس الأعلى للآثار المصري قرارات جديدة توحّد رسوم دخول المواقع الأثرية، وفي تركيا، حجبت المحكمة محتويات من منصة الذكاء الاصطناعي “غروك” إثر اتهامات بالإساءة السياسية والدينية، وأخيراً، أقرّ مجلس الوزراء السعودي نظاماً جديداً يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل المملكة، في خطوة اقتصادية هامة.

مأساة في تلمسان.. مصرع 6 أفراد من عائلة واحدة حرقاً جراء تسرب غاز في منزلهم

شهدت بلدية بني صميل في ولاية تلمسان غرب الجزائر حادثة مأساوية الخميس، بعدما اندلع حريق في منزل عائلي أدى إلى مصرع 6 أفراد من عائلة واحدة.

وأوضحت صحيفة “النهار” الجزائرية أن الحريق وقع في منزل العائلة المكونة من أبوين وأربعة أطفال، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية بسرعة لإخماد النيران.

وأفادت التحقيقات الأولية أن الحادث ناجم عن تسرب غاز داخل المسكن، ما تسبب في اندلاع الحريق الذي لم يترك مجالاً للنجاة لأفراد العائلة.

السلطات المحلية فتحت تحقيقاً موسعاً لتحديد كافة ملابسات الحادث، بينما عبرت عن تعازيها لأسر الضحايا في هذه الفاجعة الأليمة.

زلزال يهز غواتيمالا.. مصرع 5 أشخاص بعد أكثر من 150 هزة أرضية

لقي خمسة أشخاص مصرعهم في غواتيمالا، عقب سلسلة من الزلازل ضربت البلاد منذ ظهر الثلاثاء، تجاوز عددها 150 هزة وارتدادية، تراوحت قوتها بين 3.0 و5.7 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال الرئيس برناردو أريفالو، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تم انتشال جثة امرأة وكلبها من تحت الأنقاض جنوب العاصمة، مؤكداً تضامنه مع أسر الضحايا خلال زيارته للبلدات المتضررة.

وأفادت فرق الإطفاء بالعثور على جثة فتى يبلغ من العمر 13 عاماً في إدارة ساكاتيبيكيز، بينما لقي رجلان مصرعهما في إسكوينتلا إثر سقوط صخور على شاحنتهما، إضافة إلى وفاة رجل ثلاثيني بنوبة قلبية داخل منزله في قرية سانتا إينيس.

الهزات الأرضية تسببت في انهيارات أرضية وأضرار مادية طفيفة، كما أجبرت العديد من العائلات على قضاء الليل في العراء خشية الهزات الارتدادية. وشملت الأضرار مناطق عدة من البلاد، فيما شعر السكان في السلفادور المجاورة أيضاً بالزلزال.

وكان أريفالو قد أوضح أن مركز الزلزال الرئيس تم تسجيله في إدارة ساكاتيبيكيز، مع امتداد التأثير إلى إسكوينتلا والعاصمة.

السلطات لا تزال في حالة استنفار لمتابعة الوضع وتقديم الدعم للمناطق المتضررة.

🚨 BREAKING: GUATEMALA CITY MALL ROCKED BY 5.2 EARTHQUAKE AS 37 AFTERSHOCKS FOLLOW



Shoppers ran as the floor shook beneath them. Food courts rattled. Chaos caught on video.



Officials now confirm dozens of aftershocks, some reaching 5.6 magnitude.



Residents ordered to evacuate… pic.twitter.com/fhGjCcIswq — HustleBitch (@HustleBitch_) July 9, 2025

Rockfalls after the M5.6 earthquake earlier in Guatemala…pic.twitter.com/bWsC0fL0tY — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 8, 2025

مقتل رجل طعناً أمام فندق فاخر في لندن

شهد حي نايتسبريدج الراقي في غرب لندن حادثة مقتل رجل في الثلاثينيات من عمره، بعدما تعرض لطعنات متعددة أمام فندق “بارك تاور” الفاخر، بالقرب من متجر “هارودز” وحديقة “هايد بارك”.

وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية عن وفاة الضحية مساء الأربعاء في موقع الحادث، بعد وصول فرق الطوارئ التي حاولت إسعافه، حيث تم استدعاء الإسعاف الجوي أيضاً.

وتم فرض طوق أمني في محيط الحادث، وما زالت التحقيقات في مراحلها الأولى دون توقيف أي مشتبه به أو معرفة دوافع واضحة للجريمة. الشرطة دعت كل من شاهد الواقعة أو يملك معلومات للمساهمة في التحقيق.

مأساة تربوية تهز المغرب: انتحار معلم شاب بعد أيام من تعيينه

شهد المغرب حادثة مؤلمة هزّت الرأي العام بعد انتحار المعلم الشاب معاذ بالحمرة، الذي انتحر بعد أيام قليلة من التحاقه الرسمي بمهنة التدريس.

تعود خلفية الحادث إلى قرار توقيف المعلم عن العمل بناءً على شكاوى تقدمت بها أولياء أمور التلاميذ، اتهموه بممارسات عنيفة لفظية وجسدية تجاه الطلاب، إضافة إلى غياباته المتكررة وسلوك مهني غير مقبول، بحسب ما أفادت به المديرية الإقليمية للتعليم بمولاي رشيد في بيان رسمي. وأكدت أن قرار التوقيف جاء بعد سلسلة تنبيهات وتقارير، وأن المعلم كان يتقاضى راتبه حتى نهاية يونيو.

من جانبها، أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم بياناً نددت فيه بقرار التوقيف، واعتبرته مخالفاً للقوانين واللوائح، محملة المديرية الإقليمية المسؤولية الكاملة عن “المأساة الإنسانية”، ومطالبة بفتح تحقيق مستقل للكشف عن ملابسات الحادث.

كما تفاعل البرلمان مع الحادثة، حيث تقدمت النائبة نجوى ككوس بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية تستفسر فيه عن ظروف منع المعلم من توقيع محضر الخروج الإداري في 5 يوليو، معتبرة أن هذا الإجراء قد يكون ساهم في تفاقم الأزمة النفسية التي تعرض لها المعلم قبل انتحاره.

المأساة أثارت جدلاً واسعاً حول الضغوط النفسية والإدارية التي قد تواجه المدرسين الشباب في بيئة العمل، والدعوات لتعزيز الدعم النفسي والمهني لهم.

انهيار نفق في لوس أنجلوس: محاصرة 15 شخصاً وجهود إنقاذ واسعة

أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس أن نحو 15 شخصاً على الأقل لا يزالون محاصرين تحت أنقاض نفق انهار جنوب المدينة، في حادثة خطيرة وقعت داخل مشروع ضخم لتصريف مياه الصرف الصحي تبلغ تكلفته 630.5 مليون دولار.

الانهيار وقع في موقع مدخل النفق الوحيد الكائن عند 1701 شارع فيغيروا الشمالي، وفق ما أكدت عمدة المدينة كارين باس، مشيرة إلى أن أكثر من 100 عنصر من فرق الإنقاذ تم نشرهم في الموقع.

وحسب رويترز، يُعتقد أن بعض العمال المحاصرين قد يكونون على عمق يصل إلى 6 أميال من المدخل، مما يعرقل عملية الوصول إليهم بسرعة. وتم تفعيل أربعة فرق بحث وإنقاذ متخصصة في التعامل مع حوادث الأنفاق الضيقة والمعقدة، وهي مجهّزة بمعدات متقدمة وأفراد مدرّبين لهذا النوع من المهام.

في السياق ذاته، أفادت قناة “فوكس 11 لوس أنجلوس” بأنه تم بالفعل إنقاذ عدد من العمال باستخدام رافعة، وتمكن بعضهم من السير على أقدامهم خارج النفق، دون تسجيل إصابات حتى اللحظة.

المشروع المنهار تديره شركة “فلاتيرون دراغادوس”، ويبلغ طول النفق الإجمالي نحو 7 أميال، بعرض يقارب 18 قدماً، ويمتد على عمق 450 قدماً تحت سطح الأرض.

وتستمر عمليات الإنقاذ وسط مخاوف من مزيد من الانهيارات، بينما تسابق فرق الطوارئ الزمن لتحديد موقع جميع المحاصرين وإخراجهم بسلام.

A TUNNEL has collapsed in Los Angela's trapping around 20 people



This is the Dragados Mining and Boring Co A major collapse has occurred with between 18-28 workers attempting to be rescued by LAFD#Wilmington #California pic.twitter.com/EIGSt4UZ8J — TrendWire Alerts (@TrendwireAlerts) July 10, 2025

غلطة بائع صيني تحوّل حياة أمريكية إلى كابوس طرود من “أمازون”

وجدت سيدة أمريكية تُدعى “كاي” من مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا نفسها وسط كابوس غير متوقع استمر لأكثر من عام، بعد أن بدأت مئات الطرود بالتدفق يوميًا إلى منزلها من دون سبب واضح، لتتبيّن لاحقًا أنها تدفع ثمن خطأ جسيم من بائع صيني على منصة أمازون.

الطرود، التي تحتوي في غالبيتها على أغطية مقاعد سيارات من الجلد الصناعي، تراكمت في فناء منزل كاي حتى بلغت مستوى صدرها، مما أعاق دخولها إلى موقف السيارات وقيّد حركتها اليومية.

السبب: بائع صيني يُدعى “Liusandedian” سجّل عنوان منزلها، إما عن طريق الخطأ أو عمدًا، كعنوان لإرجاع منتجاته. وتسببت مشاكل في مطابقة المنتجات مع موديلات السيارات المختلفة في تدفق المئات من عمليات الإرجاع إلى منزل كاي، بدلًا من إعادتها إلى البائع في الصين.

ورغم تقديمها شكاوى متكررة إلى أمازون، لم تتلق كاي سوى وعود بحل المشكلة دون تنفيذ، إلى أن وصل بها الإحباط إلى حد التفكير في التخلص من الطرود بنفسها. الشركة عرضت عليها بطاقة هدية بقيمة 100 دولار، لكنها طلبت منها التبرع بالمحتويات أو التخلص منها بنفسها، ما زاد من استيائها.

ورغم أن سياسة أمازون تلزم البائعين الدوليين بتقديم عناوين إرجاع أمريكية صحيحة أو إصدار ملصقات شحن مدفوعة مسبقًا، فإن البائع المذكور تحايل على هذه القواعد، ما تسبب في أضرار لوجستية ونفسية جسيمة لكاي.

بعد أن تناولت وسائل الإعلام قصتها، تدخلت أمازون أخيرًا أمس الأربعاء، وقامت بإزالة الطرود، مع إصدار بيان اعتذار رسمي أكدت فيه أنها تعمل على اتخاذ خطوات دائمة لمنع تكرار الحادثة.

كاي، التي لم تطلب أيًا من هذه المنتجات، لم تكن تتوقع أن تتحول إلى نقطة تجمع لعمليات إرجاع ضخمة بسبب خلل في النظام – أو ربما استغلال متعمّد من قبل أحد البائعين.

إدارة ترامب تعرض ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى خمس دول أفريقية

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجهت رسائل رسمية إلى حكومات الغابون وموريتانيا وليبيريا والسنغال وغينيا بيساو، عارضةً استقبال المهاجرين غير الشرعيين المرحَّلين من الولايات المتحدة والذين لا تقبلهم بلدانهم الأصلية أو تأخر ترحيلهم.

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن البيت الأبيض ربط تقديم هذا المقترح بتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الخمس، مشدداً على أن تعاونها في ملف الهجرة يمثل عاملاً جوهرياً ضمن سياسات الإدارة الأمنية والإدارية.

ولم تتضح بعد موافقة أي من هذه الحكومات على الاقتراح، ولم يُفتح الملف خلال الاجتماع العلني الذي جمع ترامب بزعماء الدول الإفريقية في البيت الأبيض، الأربعاء، وفقاً للصحيفة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تشديدية اتخذتها إدارة ترامب خلال السنوات الماضية لإعطاء الأولوية لترحيل المهاجرين غير النظاميين، في إطار “أجندتها الأمنية” كما تصفها.

الشرطة الباكستانية تعثر على جثة الممثلة وعارضة الأزياء حميرا أصغر علي في ظروف غامضة

عثرت قوات الشرطة في مدينة كراتشي على جثة الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة حميرا أصغر علي (32 عاماً) داخل شقة سكنية في منطقة “الاتحاد التجارية” بالمرحلة السادسة من هيئة الإسكان الدفاعية، وذلك خلال عملية إخلاء بناءً على أمر قضائي.

وأوضح مدير شرطة الجنوب، سيد أسد رضا، أن عناصر الشرطة اضطروا لكسر قفل باب الشقة بعد محاولات متكررة لطرقه دون رد، حيث اكتُشفت الجثة في حالة تحلل متقدمة، ونُقلت الجثة إلى مركز جناح الطبي للدراسات العليا، حيث أكدت الطبيبة الشرعية سمية سيد أن الوفاة تعود إلى وقت مضى، فيما لم يتحدد سببها بعد، مع احتمال أن تكون “طبيعية” بانتظار التقرير النهائي للطب الشرعي.

وأشار البيان الأمني إلى أن حميرا لم تسدد إيجار الشقة منذ أبريل 2024، ما دفع مالكي العقار لرفع دعوى قضائية أفضت إلى قرار الإخلاء.

وتأتي هذه الحادثة وسط حالة من الحزن والذهول في الوسط الفني والإعلامي الباكستاني، حيث كانت حميرا من أبرز الوجوه في صناعة الأزياء المحلية، وحققت شهرة واسعة من خلال مشاركاتها في حملات دعائية وأعمال درامية وبرامج تلفزيونية، فضلاً عن أدوارها في السينما التي نالت عليها جوائز وطنية تقديرية.

والتحقيقات ما تزال مستمرة لكشف ملابسات الوفاة في ظروفها الكاملة، وسط دعوات لمتابعة القضية بشفافية كاملة.

مصر تسقط الجنسية عن مواطن التحق بجيش أجنبي دون إذن مسبق

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً يقضي بإسقاط الجنسية عن المواطن زكريا وجدي زكريا إبراهيم يوسف، المولود في محافظة الشرقية، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية من دون الحصول على ترخيص مسبق.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، استناداً إلى ما ينص عليه قانون الجنسية المصري، الذي يجيز لمجلس الوزراء سحب الجنسية في حالات محددة، من بينها الالتحاق بجيش أجنبي من دون إذن مسبق من وزير الدفاع.

ويأتي القرار في إطار سلسلة من الإجراءات المماثلة صدرت خلال الفترة الماضية بحق عدد من المواطنين الذين خالفوا ضوابط الخدمة العسكرية المنصوص عليها في القانون.

المجلس الأعلى للآثار يُلغِي معاملة خاصة للسائحين العرب في رسوم دخول المواقع الأثرية ويُوحّد الفئات السعرية

أعلن المجلس الأعلى للآثار المصري، اليوم الخميس، إلغاء القرار السابق الذي كان يمنح الزائرين العرب معاملة خاصة مماثلة للمصريين فيما يتعلق برسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة له، ويأتي القرار الجديد، الذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من يناير 2026، بتوحيد فئتين فقط للرسوم: فئة للمصريين، وأخرى لجميع الجنسيات الأجنبية دون استثناء، بما في ذلك العرب.

وأوضح المجلس أن إلغاء الفئة المخصصة للعرب، والتي كانت جزءًا من قرار صدر في 28 سبتمبر 2007، يهدف إلى توحيد سياسات التسعير وتعزيز الإيرادات المخصصة لأعمال الصيانة والتطوير داخل المواقع الأثرية والمتاحف، ويُتوقع أن يسهم هذا التغيير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة والزائرين بشكل عام.

في سياق متصل، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية تأجيل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي كان مقرراً في 3 يوليو الجاري، بسبب تطورات إقليمية.

وأكدت الوزارة أن التأجيل يهدف إلى تنظيم فعالية دولية تليق بمكانة مصر وحضارتها العريقة، مع استمرار استقبال الزوار ضمن المرحلة التجريبية للمتحف.

وسيتم تحديد موعد الافتتاح الرسمي خلال الربع الأخير من العام الجاري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان مشاركة دولية رفيعة المستوى في حدث يعكس عظمة الحضارة المصرية.

محكمة تركية تحجب محتويات من منصة “غروك” للذكاء الاصطناعي بسبب محتوى مسيء للرئيس أردوغان وأتاتورك

قررت محكمة في أنقرة، الأربعاء، حجب بعض المحتويات الصادرة عن منصة “غروك” للذكاء الاصطناعي التابعة لشركة “xAI” التي أسسها إيلون ماسك، وذلك بعد اتهام السلطات التركية للأداة بإنتاج ردود مسيئة للرئيس رجب طيب أردوغان، ومؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، بالإضافة إلى إساءات للقيم الدينية.

وجاء القرار في إطار تحقيق قضائي هو الأول من نوعه في تركيا الذي يستهدف حجب محتوى صادر عن أداة ذكاء اصطناعي، استنادًا إلى قوانين تجرم الإهانات السياسية والدينية، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لأربع سنوات.

وسلطت وسائل إعلام أمريكية الضوء على تصاعد المخاوف العالمية من التحيز السياسي وخطاب الكراهية وعدم الدقة لدى نماذج الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد إطلاق “شات جي بي تي” من “أوبن إيه آي” عام 2022. كما وُجهت اتهامات لـ”غروك” بنشر محتوى معاد للسامية وتمجيد أدولف هتلر.

من جهته، وعد إيلون ماسك الشهر الماضي بتحسين منصة “غروك”، مشيرًا إلى أن النماذج الحالية تعتمد على بيانات غير مصححة تحتوي على معلومات غير دقيقة.

في تطور منفصل، أفادت تقارير أن ماسك دخل في صدام مع مسؤولين لبنانيين بشأن مستقبل الإنترنت في لبنان، الذي يعاني من بطء في سرعات الإنترنت، ما يفتح المجال أمام تطبيق تقنيات الإنترنت الفضائي التي تدعمها شركاته.

خبر سار للعرب المقيمين في السعودية.. نظام جديد يسمح بتملك غير السعوديين للعقار

وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام جديد يفتح الباب أمام غير السعوديين لتملك العقارات داخل المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ومواكبة الحراك الاقتصادي المتسارع.

وأكد وزير الشؤون البلدية والإسكان ماجد الحقيل أن النظام سيدعم التنافسية وضبط السوق العقاري دون الإضرار بالمواطنين، كما يسهم في دفع مشاريع عملاقة مثل “نيوم” و”البحر الأحمر” عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمكين المستثمرين من التملك في المدن الجديدة.

وينص النظام على السماح للمستثمر الأجنبي المرخص له بمزاولة نشاط مهني أو اقتصادي داخل السعودية بتملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه، مما يسهل ممارسة الأعمال ويخفض التكاليف التشغيلية.

كما يتيح للنوايا الأجنبية المعتمدة داخل المملكة تملك المقرات الرسمية ومقرات إقامة كبار مسؤوليها، وفق مبدأ المعاملة بالمثل. مع ذلك، يحظر النظام على غير السعوديين، باستثناء حالات الميراث، تملك أو الانتفاع بالعقارات داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، احتراماً لقدسية هاتين المدينتين.

وتتولى الهيئة العامة للعقار تحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك غير السعوديين، وإعداد اللائحة التنفيذية خلال 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ التطبيق الفعلي في يناير 2026.