عودة أحد أهم «المنافذ الجوية» في ليبيا.. الجمارك تضع ترتيبات الانطلاقة

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية رفع درجة الجاهزية استعدادًا لعودة التشغيل بمطار طرابلس العالمي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل المرفق الحيوي وتعزيز جاهزية العمل الجمركي فور دخوله الخدمة.

وبحسب مصلحة الجمارك، عقد مدير عام المصلحة المكلف اجتماعًا موسعًا بحضور مديري الإدارات والمكاتب التابعة للمصلحة، خُصص لمتابعة مستوى الجاهزية ووضع الترتيبات اللازمة لضمان انطلاقة ناجحة للعمل الجمركي بالمطار.

وتناول الاجتماع خطة المصلحة لتجهيز وإعداد الفرق الجمركية المستهدفة للعمل بمطار طرابلس العالمي، من خلال استعراض الاحتياجات البشرية والفنية واللوجستية، إضافة إلى برامج التدريب والتأهيل وآليات توزيع الاختصاصات بين الإدارات المختصة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية التشغيلية وفق المعايير المعتمدة.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات التشغيلية المرتبطة بميناء طرابلس البحري ومطار معيتيقة الدولي، حيث جرى الوقوف على أبرز المختنقات والصعوبات التي تواجه سير العمل، وبحث الإجراءات الكفيلة بمعالجتها، بما في ذلك تبسيط الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختصة، وتوفير الاحتياجات التشغيلية اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتسريع إنجاز المعاملات.

وأكد مدير عام مصلحة الجمارك المكلف أن الاستعداد لتشغيل مطار طرابلس العالمي، بالتوازي مع معالجة التحديات القائمة بالمنافذ الجمركية الأخرى، يمثل أولوية خلال المرحلة الراهنة، ضمن جهود المصلحة الرامية إلى تطوير الأداء الجمركي، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتعزيز دور المنافذ الجمركية في دعم الاقتصاد الوطني وتيسير حركة التجارة والسفر.

هذا ويمثل مطار طرابلس العالمي أحد أبرز المرافق الاستراتيجية في ليبيا، وتترقب الأوساط الاقتصادية وقطاع النقل عودته إلى الخدمة بعد سنوات من التوقف، لما يمثله من أهمية في دعم حركة السفر والشحن وتعزيز النشاط التجاري، إلى جانب تخفيف الضغط على المنافذ الجوية الأخرى.