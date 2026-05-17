عودة إلى البساطة.. إنستغرام تطلق تجربة «مشاركة فورية» بلا فلاتر

أعلنت منصة إنستغرام التابعة لشركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “لحظات” (Instants)، في خطوة تهدف إلى إعادة البساطة إلى تجربة مشاركة الصور داخل التطبيق، عبر محتوى فوري وعفوي يختفي بعد مشاهدته من قبل الأصدقاء.

وتعتمد الميزة الجديدة على فكرة التقاط الصور وإرسالها مباشرة إلى جهات محددة، سواء إلى الأصدقاء المقربين أو المتابعين المتبادلين، دون إمكانية استخدام الفلاتر أو أدوات التعديل أو رفع صور من ألبوم الهاتف، مع السماح فقط بإضافة وصف نصي للصورة.

وبحسب ما أعلنته إنستغرام، فإن الصور المرسلة عبر “لحظات” تختفي فور مشاهدتها من قبل المستلمين، في حين يتم الاحتفاظ بنسخة منها داخل أرشيف خاص لمدة تصل إلى عام كامل، مع إمكانية تحويلها لاحقاً إلى “قصص” (Story) في شكل ملخصات مجمعة.

وتتيح الميزة أيضاً خيار “التراجع” لثوانٍ معدودة قبل اكتمال الإرسال، ما يمنح المستخدم فرصة إلغاء المشاركة قبل وصول الصورة إلى الآخرين.

ويمكن الوصول إلى “لحظات” عبر صندوق الرسائل المباشرة داخل تطبيق إنستغرام، من خلال أيقونة مخصصة للكاميرا، كما تعمل الشركة على اختبار تطبيق منفصل يحمل الاسم نفسه في بعض الدول على أجهزة أندرويد وiOS، في إطار سعيها لتبسيط تجربة التصوير والمشاركة.

وتشير إنستغرام إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرغبة المستخدمين في الوصول السريع إلى الكاميرا ومشاركة اللحظات اليومية بشكل مباشر، بعيداً عن التعقيد والزحام البصري داخل التطبيق الرئيسي.

كما توفر المنصة أدوات أمان وخصوصية مشابهة لباقي ميزات التطبيق، بما في ذلك الحظر وكتم الحسابات، إلى جانب نظام رقابة أبوية على حسابات المراهقين يمنع الاستخدام الليلي أو يحدد مدة الاستخدام، مع إشعارات لأولياء الأمور عند تحميل التطبيق المنفصل.

وتأتي هذه الميزة في سياق سلسلة من محاولات إنستغرام لإعادة صياغة تجربة الاستخدام، بعد نجاحها سابقاً في استنساخ فكرة “القصص” من سناب شات، ومحاولاتها السابقة لمنافسة تطبيقات أخرى عبر ميزات مشابهة، لتعود اليوم بفكرة “لحظات” التي تعيد التركيز على السرعة والعفوية في مشاركة الصور.