عودة التيار الكهربائي إلى منطقتي «الماجوري والرويسات» في بنغازي

نجحت فرق الصيانة التابعة لوزارة الكهرباء والشركة العامة للكهرباء في إصلاح العطل الحاصل في منطقتي الماجوري والرويسات بمدينة بنغازي، والذي تسبب في قطع التيار الكهربائي على سكان المنطقتين.

وبحسب ما نشرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، “فإنه وبعد مناشدات الأهالي لرئيس الحكومة أسامة حماد، بالتدخل العاجل لتوفير قطع الغيار للازمة؛ أصدر “حماد”، تعليماته بضرورة توفير قطع الغيار والمعدات اللازمة للصيانة من قبل اللجنة المشكله بقرار رئيس الوزراء رقم (97)للعام 2024، والتأكد من تسليم كافة النواقص إلى الفرق الفنية التابعة لوزارة الكهرباء والشركة العامة للكهرباء”.

وأضافت الحكومة: “فور استلام المواد التشغيلية، باشرت فرق الصيانة العمل لإصلاح الأعطال على الفور، وتمكنت من مد كابل (عشرة ونصف ضغط عالي) لمسافة 230 متراً لربط محطتين، ونقل الأحمال من منطقة الرويسات إلى منطقة الحميضة، لحل مشكلة الكهرياء في منطقة الماجوري، كما قامت فرق الصيانة بشركة الكهرباء بتركيب محول جديد في منطقة برسس شرق بنغازي؛ للمساهمة في استقرار الشبكة الكهربائية”.