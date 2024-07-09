عودة التيار الكهربائي تدريجيا إلى بنغازي بعد إصلاح الأعطال

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء من داخل غرفة التحكم الرئيسة بمدينة بنغازي، عن نجاح التوصيل للدائرة الأولى (كابل 220 محطة الشمال – محطة الحديقة) بعد الانتهاء من تركيب الوصلات بنجاح.

وأكدت الشركة أن الكهرباء ستعود تدريجياً إلى المناطق التي تضررت بفعل عطل الكوابل الرابطة بين محطة شمال بنغازي ومحطة الحديقة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عن الانتهاء من إجراء الوصلتين على الدائرة الكهربائية الأولى، ضمن أعمال الصيانة المستمرة للكوابل المعطوبة بقدرة 220 ك.ف، الرابطة بين محطة شمال بنغازي ومحطة الحديقة.

وتابع المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أن الخبير الإيطالي المتخصص في وصلات الجهد الفائق 220 ك.ف، أنهى مع فريق العمل من مهندسي الشركة العامة للكهرباء أعمال الوصلات وإضافة السائل الكيميائي (Compound) الذي تم توريده من خارج البلاد.

الثلاثاء بتوقيت 06:16 AM من داخل غرفة التحكم الرئيسة بمدينة #بنغازي, تم بحمد لله #التوصيل للدائرة الأولى (كابل 220 محطة… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الاثنين، ٨ يوليو ٢٠٢٤